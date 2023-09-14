Ataşehir’de restoranda korkutan yangın: Bir kişi dumandan etkilendi

Ataşehir'de bir restoranın baca kısmında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek üst katlara ve yan tarafta bulunan bir başka apartmana sıçradı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Ataşehir’de restoranda korkutan yangın: Bir kişi dumandan etkilendi

Ataşehir'de bir restoranın baca kısmında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek üst katlara ve yan tarafta bulunan bir başka apartmana sıçradı. Apartmanda bulunan bir yatalak hasta dumandan etkilenirken, yangının çıktığı binanın üst katında bulunanlar da tahliye edildi. Yangının çıktığı bina havadan görüntülendi.

Ataşehir'de Kayışdağı Mahallesi Baysal Sokak üzerinde yaşanan olayda, iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle restoranın baca kısmında yangın çıktı. Bacadan yükselen alevler binanın üst katlarına ve yan taraftaki apartmana sıçradı. İhbar üzerinde adrese gelen polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse yangına müdahale etti. Yangının çıktığı binada bulunanlar tahliye edildi. Yangının sıçradığı apartmanda mahsur kalan yatalak hasta ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın esnasında paniğe kapılan mahalle sakinleri, sokağa döküldü.

Yangının çıktığı bina havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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