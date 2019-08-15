Ataşehir’de trafik kazası

İSTANBUL (AA) – Ataşehir’de yolcu otobüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bariyere çarptı.

Edinilen bilgiye göre Samsun’dan İstanbul’a gelen Bayram B.’nin kullandığı 53 AG 350 plakalı otobüs D-100 Karayolu Göztepe Kavşağı yakınında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Savrulan otobüs geldiği yöne dönerek durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bayram tatilinden İstanbul’a dönen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 45 yolcusu olan otobüs itfaiye ekiplerince yolun kenarına çekildi. Sağlık ekipleri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yolculara ayakta müdahale etti.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu meydana gelirken, otobüsün yolcuları valizleri ile birlikte uzun sure yol kenarında yağmur altında bekledi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA