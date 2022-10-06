Ataşehir'deki Bayındır Hastanesi'nde insanlık dışı anlar yaşanmıştı! Görüntüler sonrası flaş gelişme: 8 kişi adliyeye sevk edildi!

İstanbul Ataşehir'de bulunan Özel Bayındır Hastanesi'nde yaşlı kadına uygulanan görüntülerin infial yaratmasının ardından gözaltına alınan 8 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

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Ataşehir'deki Bayındır Hastanesi'nde insanlık dışı anlar yaşanmıştı! Görüntüler sonrası flaş gelişme: 8 kişi adliyeye sevk edildi!

İstanbul Ataşehir'de Özel Bayındır Hastanesi'nde yoğun bakımda yatmakta olan yaşlı kadına uygulanan insanlık dışı görüntülerin kısa sürede sosyal medyada yayılması gündeme bomba gibi düştü. Hastane çalışanlarının yatalak kadına uyguladıkları insanlık dışı muamele sonrası Sağlık Bakanlığı harekete geçerek hastanenin faaliyetlerini durdurmuştu.

Hasta kadınla dalga geçerek konuşan ve elindeki paraları kadının yüzüne fırlatan çalışan "Alsana kız paraları. İki milyon dolar bırakıyorum, yarın dört milyon dolar olarak geri alacağım. Anlaştık mı? Paralar... paralar. Bu paraları sana niye veriyorum biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağım." şeklinde sözler ederken yaşlı kadının o hali bir bakası tarafında kamera kaydına alınmıştı.

Ataşehir'deki Bayındır Hastanesi'nde insanlık dışı anlar yaşanmıştı! Görüntüler sonrası flaş gelişme: 8 kişi adliyeye sevk edildi!

FAHRETTİN KOCA TALİMAT VERDİ

Görüntülerin yayılmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca söz konusu hastane hakkında müfettişlerin görevlendirildiğini söyleyerek “Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin faaliyeti durdurulmuştur. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak” şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Ataşehir'deki Bayındır Hastanesi'nde insanlık dışı anlar yaşanmıştı! Görüntüler sonrası flaş gelişme: 8 kişi adliyeye sevk edildi!

HASTANE YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından hastane yönetimi de söz konusu videoyu çeken ve hastaya o şekilde davranan kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını ifade edilerek "Söz konusu bildirim üzerine haklarında ihbar ve ithamda bulunulan şahıslar hemen görevden el çektirilmiş, kendileri hastaneden uzaklaştırılmış, gerekli soruşturma tıbbi etik ve disiplin kurullarımız tarafından titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmüştür." şeklinde bir açıklama yapıldı.

Ataşehir'deki Bayındır Hastanesi'nde insanlık dışı anlar yaşanmıştı! Görüntüler sonrası flaş gelişme: 8 kişi adliyeye sevk edildi!

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında yapılan açıklamada soruşturma başlatılan ve görüntüleri çektiği belirlenerek gözaltına alınan 8 kişi yapılan incelemelerin ardından adliyeye sevk edildi.

Ataşehir'deki Bayındır Hastanesi'nde insanlık dışı anlar yaşanmıştı! Görüntüler sonrası flaş gelişme: 8 kişi adliyeye sevk edildi!

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