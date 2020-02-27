ATASEM’de kum sanatı gösterisi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ATASEM Lara Kurs Merkezi'nde kursiyerlere yönelik düzenlenen kum sanatı gösterisi ilgiyle izlendi. Kum tanecikleriyle tarihi canlandıran sanatçı Tarkan Köylü, alkış aldı.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) Lara Kurs Merkezi kursiyerlerine yönelik moral ve motivasyon etkinliği düzenlendi. Etkinlikte şiir dinletisi ve kum sanatı gösterisi yapıldı. Renkli etkinlikte kum sanatı sanatçısı Tarkan Köylü'nün gösterisi ilgiyle izlendi. Muhteşem bir gösteri sunan kum sanatı sanatçısı Tarkan Köylü, Malazgirt Savaşı, Fatih Sultan Mehmet, Kurtuluş Savaşı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kum üzerinde anlattı.

Kaynak: İHA