Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı 6 yeni eseri okuyucuyla buluşturdu

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Türkiye tarihiyle ilgili 6 eseri daha okuyucularıyla buluşturdu. Sadet Altay tarafından kaleme alınan "Atatürk Döneminde Numune Hastanelere Dönüştürülen Osmanlı Hastaneleri (1924-1938)", 3. baskısı yapılan Mehmet Saray'ın "Türk-İran İlişkileri" ve 2. baskısı yapılan Haluk Selvi'nin "Milli Mücadele'de Erzurum (1918-1923)" kitapları okuyucuyla buluştu. Ayrıca 2017 yılında Kars'ta gerçekleşen "100. Yılında Sovyet İhtilali, Gelişimi ve Bölgesel Etkileri Uluslararası Sempozyumu" bildirileri ve yine 2017 yılında Romanya'nın Köstence şehrinde düzenlenen "Türkiye-Romanya İlişkileri: Geçmiş ve Günümüz Uluslararası Sempozyumu" bildirileri 2 cilt halinde yayımlandı.

"Atatürk Döneminde Numune Hastanelere Dönüştürülen Osmanlı Hastaneleri (1924-1938)" adlı eserde, numune hastanelerinin tarihi geçmişi ortaya konuldu.

Mehmet Saray'ın kaleme aldığı ve 3. baskısı yapılan "Türk- İran İlişkileri" adlı eser ise Türkiye'nin komşularıyla geçmişteki ve bugünkü ilişkilerini objektif bir şekilde anlatmak amacıyla hazırlandı.

Haluk Selvi'nin 2. baskısı yapılan "Milli Mücadele'de Erzurum (1918-1923)" adlı eserinde Milli Mücadele süresince hareketliliği son derece yüksek olan Erzurum'un, Türk İstiklal Mücadelesindeki yeri ve önemi ortaya konuldu. Kitapta bir şehrin, Doğu Anadolu'nun ve Milli Mücadele'nin kaderini nasıl tayin ettiği anlatıldı.

"Türkiye-Romanya İlişkileri: Geçmiş ve Günümüz Uluslararası Sempozyumu" Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ile Köstence Ovidius Üniversitesi Tarih Fakültesi iş birliğiyle 4-6 Ekim 2017 tarihlerinde Romanya'nın Köstence Şehrinde düzenlendi. Sempozyumla, 20. yüzyıldan günümüze Türkiye ve Romanya arasında kültürel, ekonomik ve siyasi münasebetler, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesindeki gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Sempozyumda sunulan bildiriler 2 cilt olmak üzere kitap haline getirildi. Bildiriler kitabında, iki ülke arasındaki ortak tarihi, siyasi, ekonomik, sosyal- kültürel münasebetler muhtelif yönlerden ele alınırken, elde edilen bilgilerin bilim dünyasına sunulması amaçlandı.

"100. Yılında Sovyet İhtilali, Gelişimi ve Bölgesel Etkileri Uluslararası Sempozyumu" Atatürk Araştırma Merkezi, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü ve Kafkas Üniversitesi iş birliğiyle 2017 yılında Kars'ta düzenlendi. Toplam 52 bildirinin sunulduğu sempozyuma, Türkiye'den 22; Rusya Federasyonu Moskova Bilimler Akademisi ile Dağıstan, Osetya, Balkar, Tataristan, İnguşya gibi özerk bölgeler ve Azerbaycan, Gürcistan, Irak, Afganistan'dan ülkemize gelen 30 akademisyen katıldı. Sempozyumda, Kaberdey Balkar Cumhuriyeti, Tataristan ve Azerbaycan'dan katılan Türk akademisyenler Sovyet döneminde uğradıkları zulüm ve sürgünleri belgeleriyle sundu. Sunulan bildiriler kitap haline getirilerek okuyucularla buluştu.

Kaynak: İHA