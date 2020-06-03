“Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi”nin 101. sayısı yayımlandı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının 1984 yılından beri yayımlanan süreli yayını Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi'nin 101'inci sayısı çıktı.

Güz ve bahar dönemi olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli uluslararası derginin konusunu Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde doğduğu siyasi, sosyo-ekonomik ve kültürel boyutlu ulusal ve küresel ortamı, beşeri ve sosyal bilimler bağlamında bilimsel ölçütlere göre inceleyen makaleler oluşturuyor. Bu kapsamda derginin 101. sayısında "Milli Mücadele Yıllarında İngiliz ve Fransızların İşgal Ettikleri Güney Bölgesinde Muhaberata Yönelik Sansür Uygulamaları", "Gizli Antlaşmalar Çerçevesinde San Remo Konferansı'nda Ortadoğu'yu Şekillendirme Çabaları", "Muameleyi Tehir, Evrakı Teksir: Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kırtasiyecilikle Mücadele Tartışmaları (1920-1923)", "Hatay Sorunu ve ABD: Washington'un Hatay'da Arkeolojik Kazı İmtiyazını Sürdürme Girişimleri", "Hatay'ın Türkiye'ye İltihakı Sürecinde İtalya'nın Tepkisi", "Hatay'da Varlık Vergisi Uygulamaları (1942-1943)", "Soğuk Savaş Yıllarında Türkiye'deki ABD Üs ve Tesisleri" başlıklı makaleler yer alıyor.

Açık erişim yayın modelinde yayımlanmakta olan dergide yazar ve hakemlerin isimlerinin gizli tutulduğu çift taraflı Kör Hakemlik Sistemi kullanılıyor. Akademik objektifliğin ön planda tutulduğu dergide yayımlanacak makalelerde bilimsel araştırma ölçütlerine uygunluk, alana yenilik getirme ve başka bir yerde yayımlanmamış olma şartları aranıyor. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, TÜBİTAK ULAKBİM ve SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) tarafından taranıyor. Okuyucular dergiye Kkrum genel ağ sayfası (https://www.atam.gov.tr/) ve DergiPark (https://dergipark.org.tr/) üzerinden ulaşabiliyorlar.

Kaynak: İHA