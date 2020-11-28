Türkiye'nin ve dünyanın eşsiz bölgelerinden Atatürk Arboretumu, 1.602 egzotik ve 403 endemik bitkiye ev sahipliği yapıyor. Her yıl olduğu gibi doğa severlerin en uğrak yerlerinden Atatürk Arboretumu, bu yıl da tüm ziyaretçilerini kapılarını açıyor. Sonbaharın tüm renkleriyle ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunan Atatürk Arberotumu hakkında tüm merak edilenleri haberimizde cevapladık. Peki, Atatürk Arboretumu nedir? Nerede ve nasıl gidilir? Atatürk Arboretumu giriş ücreti 2020 | İşte detaylar...

ATATÜRK ARBORETUMU NEDİR?

Prof. Dr. Hayrettin Kayacık tarafından araştırma ve gözlem amacıyla 1949'da kurulan Atatürk Arboretumu, araştırma kurumlarının, bilim insanlarının ve doğa severlerin incelemelerine, bilimsel araştırmalarına açık bir laboratuvar olarak hizmet vermesinin yanı sıra 2011'den bu yana ziyaretçileri de ağırlıyor.

ATATÜRK ARBORETUMU NEREDE VE NASIL GİDİLİR?

Atatürk Arboretumu, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunuyor. Bahçeköy’de Belgrad Ormanı’nın güneydoğusunda konumlandırılan Arboretum'a, özel araç ve toplu taşıma ile ulaşmak mümkün.

Levent Sarıyer yolu üzerinde, Büyükdere Caddesi’ndeki Bahçeköy sapağına sapıp Bahçeköy’e gelin. İstanbul Üniversitesi.Spor salonunun tam karşısındaki Kemerburgaz Yolu’nun sol tarafından dönüp ilerlediğinizde yarım kilometre kadar sonra Atatürk Arboretumu’na ulaşacaksınız.

Toplu taşıma ile Atatürk Arboretumu’ya gitmek için en hızlı yol Hacıosman – Yenikapı metrosu ile son durak olan Hacıosman’a geldikten sonra 42HM nolu belediye otobüsü ile Bahçeköy’e kadar gidebilir, 5-10 dakikalık bir yürüyüş sonunda da Atatürk Arboretumu’na ulaşabilirsiniz.

ATATÜRK ARBORETUMU GİRİŞ ÜCRETİ 2020

Atatürk Arboretumu giriş ücreti hafta içi ve hafta sonu olarak değişiyor. Hafta içi giriş ücreti öğrenciler için 2,5 TL, yetişkinler içinse 7,5 TL. Hafta sonu giriş ücreti ise öğrencilere 7,5 TL, yetişkinler içinse 20 TL. Arboretuma giriş, Orman Fakültesi öğrencilerine ücretsiz.