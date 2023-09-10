Atatürk Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) 2023-2024 dönemi kurs kayıtları başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Bilgi Eğitim Merkezi tarafından çocukların ve gençlerin akademik, kültürel ve sanatla ilgili yönlerini geliştirmek için sunduğu ücretsiz kurs kayıtları 13 Eylül'de başlıyor. ATABEM, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve İngilizce gibi temel derslerin yanı sıra kültürel ve sanatla ilgili faaliyetle dolu bir eğitim programı sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi, ATABEM kurslarıyla çocukların ve gençlerin potansiyelinin en üst seviyeye çıkarmak için deneyimli öğretmen kadrolarıyla çalışmalarını sürdürüyor. ATABEM kurslarında, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve İngilizce gibi temel dersler ücretsiz olarak sunuluyor. Ayrıca eğitim programında çocukların ve gençlerin müzik yeteneklerini geliştirmelerine fırsat sunan Gitar ve Piyano gibi müzik dersleri de yer alıyor. Resim, satranç, drama ve zeka oyunları gibi sanatla ilgili ve zihinsel gelişim için önemli becerilerin de yer aldığı bir eğitim programıyla çocukların ve gençlerin akademik, kültürel ve sanatsal anlamda donanımlı bireyler haline gelmeleri için özel bir çalışma yürütülüyor.

Online başvuru yapılacak

Online başvurular 13-17 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuru yapmış olan öğrenciler, gereken evrakları 18-24 Eylül tarihleri arasında teslim edebilecekler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)