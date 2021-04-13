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  3. Atatürk Devlet Hastanesi’nde hasta ziyaretleri online olacak

Atatürk Devlet Hastanesi’nde hasta ziyaretleri online olacak

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde pandemi sürecinde yoğun bakımlarda yatmakta olan hastaların, hastane çalışanların ve hasta yakınlarının güvenliğinin sağlanması, salgın riskinin önüne geçilmesi amacıyla hasta ziyaretlerini online bir şekilde gerçekleştirecek.

Atatürk Devlet Hastanesi’nde hasta ziyaretleri online olacak

Atatürk Devlet Hastanesi'nde yatarak tedavi gören ve özellikle yoğun bakımlarda yatmakta olan hasta yakınları, hastalarının durumları hakkında bilgi almak ve hastalarını görmek istediklerini talep etmeleri üzerine, sosyal hizmetler birimi tarafından görüntülü hasta ziyareti uygulaması başlatıldı. Hasta ve hasta yakınları ise bu uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek hastane personeline teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Atatürk Devlet Hastanesi’nde hasta ziyaretleri online olacak

Atatürk Devlet Hastanesi’nde hasta ziyaretleri online olacak

Atatürk Devlet Hastanesi’nde hasta ziyaretleri online olacak

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