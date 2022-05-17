Atatürk Havalimanı'na yürümek isteyen Canan Kaftancıoğlu ve ekibine büyük şok! İçeri alınmadılar

"Kamu görevlisine alenen hakaret etme", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına alenen hakaret etme" suçlarından 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezasını onadığı ve siyasi yasak getirdiği CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu dün yaptığı çağrıda yıkılıp yerine Millet Bahçesi yapılacak olan Atatürk Havalimanına gideceğini açıklamıştı. Bugün havalimanına giden Kaftancıoğlu polis ekiplerince içeri alınmayınca açıklamalarda bulundu.

Alınan önemlerin ardından gelen ekibe açıklama yapmaları için başka bir yeri gösterilince CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Milletvekili Mahmut Tanal ve polis arasında tartışma çıktı.

"SUÇLULUĞUN TELAŞI İÇİNDELER"

Kaftancıoğlu yaptığı konuşmada "Atatürk havalimanında iş kepçelerinin olduğu yerde açıklama yapacaktık. İş makinalarının yerle bir etmesinin görülmesini istemediler. Suçluluğun telaşı içindeler." dedi.

Havalimanının 1992'de açıldıktan sonra sonraki yıllar ek pistler yapılarak devam edildiğini, 1998'de artan yolcu talebi ile birlikte, hatta ödüllü bir yarışma ile bir terminal binası yapımına başlanması sonrası olanları bildiğini söyleyen Kaftancıoğlu, "2000'de yeni binanın açılmasından sonra 2002'de metro yapıldı, 2019 yılında da tarifeli yolcu trafiğine kapatıldı. Pandemide sahra hastanesi açıldı. Onlarca yer varken bir pistin yarısı katledildi." ifadelerini kullandı.

Havalimanının stratejik değerleri olduğu için korunması gerektiğini belirten Kaftancıoğlu, havalimanı elden çıkarılırsa geri dönüşünün zor olacağını söyledi.

İstanbul ve Atatürk havalimanlarının aynı anda çalışacak şekilde düzenlenebileceği bildiklerini ifade eden Kaftancıoğlu "İstanbul Havalimanının sadece yüzde 50'si inşa edilmiş durumda. İstanbul'daki havalimanlarının kapasitesine baktığınızda, Atatürk Havalimanı kapatıldığında yılda 65 milyon yolcu taşıyordu. Sabiha şu anda 35 bin yolcu taşıyor. İstanbul Havalimanının mevcut kapasitesi 90 milyon. Şu andaki halleri ile birlikte bu 3 havalimanının mevcut kapasitesi 220 milyon iken, yapımını tamamlamak için yüzde 50'yi tamamlamak için ekstradan 250 milyar Euro'luk yeni yatırımın gereksizliği ortada." dedi. Kaftancıoğlu bu yapılanların suçluluk psikolojisinden olduğunu ve gitmeden önce vatandaşın cebinden çaldıkları çalacakları bir kör kuruşu aktarmak için yapıldığı iddiasında bulundu.

VATANDAŞLARIN KANDIRILDIĞINI İDDİA ETTİ

Konuşmasında parti genel başkanının iktidara geldiği zaman bu gibi haksızlıkların yapılmayacağını ve her zaman denetleme olacağı sözlerini hatırlatarak "İstanbul Havalimanını Katarlı ve Suudi Arabistanlı iş birlikçilerine satmak istiyorlar. Ancak Katarlı ve Suudi Arabistanlı iş birlikçiler ticaretlerini düşünmezler mi? Elbette biz bu ülkeyi alırız diyorlar. Ama bizim orayı alabilmemiz için o bölgede başka havalimanı olmamalı, Atatürk Havalimanını kapatmalısınız diyorlar." Millet Bahçesi adı altında Katar'a ve Suudi Arabistan'a peşkeş çekmek için İstanbul Havalimanının kapatıldığını ve 84 milyonun kandırıldığı açıklamalarında bulundu.