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Atatürk heykeline saldıran şüpheli ile ilgili yeni gelişme!

Tekirdağ’da, Atatürk heykeline saldıran şüpheli silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla tutuklandı.

Atatürk heykeline saldıran şüpheli ile ilgili yeni gelişme!

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bulunan 3 okulda farklı zamanlarda Atatürk büstü, kaidesi ve okul duvarlarına uygunsuz yazı yazılması ve zarar verilmesine ilişkin yakalanan G.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli G.D.'nin DEAŞ terör örgütü  sempatizanı olduğu tespit edildi.

G.D., sevk edildiği adliyede "silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla" tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Tekirdağ’da Marmaraereğlisi’ndeki Yeniçiftlik Nizamettin Demirdöven İlköğretim Okulu, Yeniçiftlik Belediye Ortaokulu ve Opet Anadolu Lisesinde Atatürk büstüne saldırılar olduğu ortaya çıktı. Üç farklı okulda bulunan Atatürk büstlerinin üstüne ve okul duvarına spreyle yazılar yazıldı. Saldırıda bulunanlar bir de sayfalarca mektup bıraktı. Nefret içeren mektupta, “Okullarda İslamı öğretmek yasak. Atatürk’e tapan insanlar yetiştirmek putperestliktir” gibi ifadeler yer almıştı.

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde 3 okulda bulunan Atatürk büstlerine ve okul duvarlarına hakaret içerikli yazı yazan G.D., polis ekiplerince yakalanmıştı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart Çarşamba günü yaptığı açıklamada Tekirdağ'da Atatürk heykellerine zarar veren kişinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurmuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Atatürk heykellerine saldıran kişilerin yakalanarak gözaltına alındığını belirterek, "Tekirdağ’da Atatürk üzerinden provakasyon yapan zanlı yakalandı... Türk polisine koskoca bir alkış. İki gündür üstün bir teknik kullanarak yaptıkları analiz sonucu tespit takdire değer. Türk polisi yakalar" ifadelerini kullanmıştı.

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3 okuldaki Atatürk büstlerine ve okul duvarlarına hakaret içerikli yazı yazan G.D., polis ekiplerince yakalandıktan sonra emniyete götürülmüş ve sorgulaması tamamlandıktan sonra Tekirdağ Adliyesine sevk edilmişti.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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