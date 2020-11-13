Atatürk ile dalga geçen kişi sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82. yılında eline kafatası alıp hakarete varan sözleriyle dalga geçen bir kişinin çektiği video sosyal medyadan büyük tepki topladı. Elindeki kafatasıyla konuşan kişinin çektiği bu video vatandaşlardan çokça eleştiri alırken o anlar kameralara yansıdı.
Eminönü'nde korkunç olay! Ağaca asılı erkek cesedi bulundu
9. Fashion TV Moda Ödülleri'nde koronavirüs skandalı!
10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör propagandası yapan kişi linç edildi!
Dev timsahı sahilde görenler gözlerine inanamadı!
13 Kasım 2020 Cuma 13:57
Benzer Videolar