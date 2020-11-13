Atatürk ile dalga geçen kişi sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82. yılında eline kafatası alıp hakarete varan sözleriyle dalga geçen bir kişinin çektiği video sosyal medyadan büyük tepki topladı. Elindeki kafatasıyla konuşan kişinin çektiği bu video vatandaşlardan çokça eleştiri alırken o anlar kameralara yansıdı.