Atatürk Kent Ormanı İstanbul nerede, nasıl gidilir? Atatürk Kent Ormanı ne zaman açıldı? soruları şu sıralar vatandaşlar tarafından çokça bakılanlar arasında yerini aldı. Biz de bu soruların cevaplarına ve konuyla ilgili detaylı bilgilere haberimizde yer verdik.

ATATÜRK KENT ORMANI İSTANBUL'DA NEREDE?

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alan park ve orman alanıdır. Atatürk Kent Ormanı, Hacıosman, Derbent, Ferahevler ve Darüşşafaka semtleri arasında yer alır. Üç gölete ve yürüyüş parkurlarına sahip olup 1.000 dönümden fazla bir alanı kaplamaktadır. Yeni düzenleme sonrasında kafeterya, spor alanı, çocuk oyun alanı, açık otopark, tuvalet, kentsel tarım alanı, engelli asansörü, festival alanı, seyir alanı gibi mekanlara sahip oldu. Yürüyüş parkurları yapıldı ve bu parkurlara Çıtkuşu Parkuru (1,8 km), Su Parkuru (gidiş-dönüş 2,8 km) ve Orman Parkuru (3 km) adları verildi.

Toplam yürüyüş parkuru 12 km’yi bulmaktadır. Koruya yeni giriş kapıları açıldı. Bu girişler Güney Kapısı, Darüşşafaka Metro Kapısı, Batı Kapısı, Bostan Kapısı, Hacıosman Metro Kapısı, Kuzey Kapısı, Doğu Kapısı ve Gölet Kapısı adları taşımaktadır. Atatürk Kent Ormanı'nın bütün yolları sokak lambalarıyla aydınlatılmaktadır. Küçük alanlara ve yol kenarlarına banklar ve çöp kutuları konmuştur. Park içinde Tarihi Karakol Binası ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü bulunmaktadır.

ATATÜRK KENT ORMANI İSTANBUL NASIL GİDİLİR?

İstanbul’un Sarıyer bölgesine kurulan ve konumu ile oldukça harika bir dinlence alanı olmayı başaran bu kent ormanı ulaşım imkanları sayesinde de İstanbul halkını memnun etmeyi başarıyor.

Avrupa yakasının boğaza yakın bir bölgesinde bulunan Kent Ormanı İstanbul’a ulaşmak için kullanabileceğiniz en ideal ulaşım metrodur. Metroya bindikten sonra Hacıosman durağında inerek 10-15 dk süren bir yürüyüşle kent ormanına ulaşabilirsiniz.

GİRİŞ ÜCRETİ VE ZİYARET SAATLERİ

Giriş ücreti: Şuanda her hangi bir giriş ücreti alınmaktadır.

Ziyaret saatleri: Ormanı haftanın her günü saat: 05:00 – 22:00 arası ziyaret edebilirsiniz.

Adres: Çamlıtepe, 34457 – Sarıyer / İstanbul

ATATÜRK KENT ORMANI NE ZAMAN AÇILDI?

Hacıosman Korusu'nun daha önceki dönemlerde de düzenlenip peyzaja alınarak parka dönüştürülmesi fikri düşünülmüştür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 12 Ekim 2019'da koruyu ziyaret etmiş ve korunun düzenlenerek bir kent ormanına dönüştürüleceğini açıklamıştır. Kent ormanının açılışı 19 Mayıs 2020 tarihinde, Türkiye'de COVID-19 pandemisi nedeniyle, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, İmamoğlu ve birkaç sporcunun aralarında bulunduğu küçük bir grupla sembolik bir biçimde gerçekleştirilmiştir.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atatürk'ün 82. ölüm yıl dönümünde ulu önderin adı verilen Sarıyer Hacıosman'daki Atatürk Kent Ormanı'nın açılışını gerçekleştirdi. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda halka açılan ormanın tüm etapları 10 Kasım'da tamamlanarak hizmete alınmış oldu.

Açılış törenine İmamoğlu ile birlikte İBB üst düzey yönetimi, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldı.

Açılış öncesinde yeni açılan orman ile ilgili brifing alan İmamoğlu ve beraberindeki heyet, Cumhuriyet devrimleri ile Kurtuluş Savaşı kahramanlarının tasvir eden canlı heykellerin gösterisini de izledi.

İmamoğlu yaptığı açılış konuşmasında “Ölüm yıldönümünde Atamızı anacağız, anmanın gereği olan her unsuru yerine getireceğiz. Ama bir de bugün bulunduğumuz noktada Mustafa Kemal Atatürk'ün, bize hediye ettiği Cumhuriyetin ortaya koyduğu değerlerine layık işler yapabiliyor muyuz, bir de o tarafından bakacağız” dedi.