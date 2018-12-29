'Atatürk Koşusu'nda ölen Türkiye'nin en yaşlı atleti toprağa verildi

ANKARA'da "Büyük Atatürk Koşusu" sırasında yaşamını yitiren Türkiye'nin lisanslı en yaşlı atleti Erdoğan Dulda (91), son yolculuğuna uğurlandı. Dulda için düzenlenen törende konuşan kızı Ayşenur Dulda, "'Atatürk yolunda Fizan'a koşarım" dedi, Atatürk yolunda Fizan'a koştu" dedi.

Erdoğan Dulda, önceki gün, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 48'inci kez koştuğu "Büyük Atatürk Koşusu" sırasında fenalaşarak yaşamını yitirdi. Dulda için, ilk tören Türkiye Atletizm Federasyonu'nda düzenlendi. Törene, Dulda'nın kızları Ayşenur ve Yurdanur Dulda, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar, Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, atletizm ve spor camiasından birçok sporcu katıldı. Dulda'nın, Türk ve Atletizm Federasyonu bayraklarına sarılı tabutu törenin yapıldığı salona getirildi. Dulda'nın, başından hiç çıkarmadığı ailesinin "Atatürk'ün şapkası" diye isimlendirdiği kasketi de tabutunun üzerine konuldu.

KIZINDAN DUYGUSAL KONUŞMA

Törende bir konuşma yapan Dulda'nın kızı Ayşenur Dulda, babasının bir Cumhuriyet çocuğu olduğunu belirterek, "Babam, Cumhuriyetin tüm kazanımlarına, birikimlerine şahit olmuş, yavaş yavaş Cumhuriyetimiz ilerledikçe gelişen her şeyi içinde yaşamış Cumhuriyete bağlı, Atatürk ilkelerine bağlı olarak hayatını devam ettirdi. "Atatürk yolunda Fizan'a koşarım" dedi, Atatürk yolunda Fizan'a koştu. "Ömrümün son damlasına kadar, son nefesime kadar koşacağım" dedi, son nefesine kadar koştu, dediğini yaptı" diye konuştu.

BÜYÜK ŞAMPİYON OLMADAN GÖNÜLLERİN ŞAMPİYONU OLDU

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çimtimar da Dulda'nın gönüllerin büyük şampiyonu olduğunu belirterek, "Bunun en büyük örneğidir. Kendi ifadesiyle "ben her yarışın sonunda gelirim; ama herkesten çok alkış alırım" diyordu. Evet, öyle oldu, herkesten çok alkışını aldı, duasını aldı diye düşünüyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

'ERDOĞAN DULDA BİR AZMİN GÖSTERGESİDİR'

Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Dulda'nın sporun Türk halkı için ne kadar gerekli olduğunun bir göstergesi olduğunu kaydederek, "Erdoğan Dulda, bir azmin göstergesidir. Bu yaşta Atatürk Koşusunu yıllarca tamamlayabilmek büyük bir azimdir. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak ve Türk spor ailesi olarak kendisini minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

SON ZAMANLARDA BENİ HEP GEÇERDİ

Atatürk Koşusu'nu en çok koşan atlet unvanını elinde bulunduran milli atlet Altan Türkeri (81) de cenaze töreni sırasında gözyaşlarını tutamadı. Tabutu öpen Türkeri, yıllarca Dulda ile birlikte koştuğunu belirterek, şunları söyledi:

"Erdoğan ağabeyim çok iyi bir insandı, çok büyük bir sporcuydu. Beraber çok koştuk, çok yarıştık. Son zamanlarında beni hep geçerdi. Keşke sağ olsaydı da hep geçseydi. 1952'den beri koşuyordum, son 4 senedir koşamıyorum. 61 kez Atatürk Koşusu'nu koştum. Erdoğan ağabeyim 47 defa koşmuştu. 48'nciyi koşacaktı rahmetli oldu. Romanya'da, Yunanistan'da Balkan şampiyonlukları vardı. Çok değerli bir insandı, nurlar içinde yatsın."

Dulda, törenin ardından İsmet Oğultürk Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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DHA