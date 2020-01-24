Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Prof. Dr. Necati Öner’i andı

Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki Eraslan, "Atatürk Kültür Merkezi'ne çok ciddi emeği olmuş, çok saygıdeğer merhum bilim insanı Necati Öner hocamızı anıyoruz. Ben bir şansızlığımı ifade edeyim, kendisiyle çalışama fırsatı bulamadım" dedi.

Sosyoloji ve mantık alanında önemli çalışmalara imza atan akademisyen, felsefe profesörü, dekan, Türk Felsefe Derneği Kurucu Başkanı kimliklerinin yanı sıra 1984-1990 yılları arasında Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunan Prof. Dr. Necati Öner, vefatının birinci yılında Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından Türk Tarih Kurumu Konferans Salonu'nda düzenlenen panelle anıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından panele Öner'in özgeçmişinin okunmasıyla başlandı. Panele Prof. Dr. Melek Dosay Gökdoğan başkanlık etti.

"Kendisiyle çalışma fırsatı bulamadım"

Panelde konuşan Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki Eraslan, Prof. Dr. Öner'le çalışma fırsatı bulamamaktan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Dr. Eraslan, "Atatürk Kültür Merkezi'ne çok ciddi emeği olmuş, çok saygıdeğer merhum bilim insanı Necati Öner hocamızı hizmet ettiği kurum olarak, 2020 yılında ilk program olarak gerçekleştiriyoruz. Ben bir şansızlığımı ifade edeyim, kendisiyle çalışama fırsatı bulamadım. Bilim dünyasıyla, ilim dünyasıyla sohbet etmek, onların hizmetinde bulunmak, onlarla çay içmek, toplantılarına katılmak, bir üniversite gibi birçok şeyi iktisat edebiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Anneler çocuklarını masalla uyutsun"

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca yürütülen faaliyetler hakkında da bilgi veren Eraslan, "Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, sizlerin de çok yakından bildiği gibi çok geniş bir yelpazede görev alanıyla hizmet etmeye devam etmektedir. Kültür dediğimiz zaman kapsamadığı alan yok, maddi ve manevi unsurların hepsini kapsıyor. Bu çerçevede Atatürk Kültür Merkezi spordan sanata, müzikten tıp tarihine her açıdan toplumumuza hizmet etmeye çalışmaktadır. Atatürk Kültür Merkezi 2019 ve 2020 yıllarında Türk Masal Külliyatı projesi hazırlamaktadır. İslamiyet öncesinden günümüze sözlü kültürel unsur olan masallar bir külliyat ortamında halkımıza, kamuoyuna hizmet verecek ve son çağdaş teknolojiyle elektronik ortamda bu masal projesi çocuklarımızla, gençlerimizle, ebeveynlerimizle, annelerimizle, babalarımızla buluşturulacak. Bu projenin çıkışı "Artık anneler çocuklarını masalla uyutsun" cümlesidir. Diğer bir projemiz çocuklar için ayrıca küçük bir projemiz vardı, onu 2019 yılında tamamladık" diye konuştu.

"Değerli büyüklerimizin hayatlarını 8 dile çevirme projemiz var"

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının "Türk Masal Külliyatı'nın yanı sıra Türk devlet ve düşünce hayatına hizmet etmiş kişilerin hayatlarını 8 farklı dile çevirme projesinden bahseden Eraslan, "Türk devlet ve düşünce hayatına hizmet etmiş çok değerli büyüklerimizin hayatlarını 8 dile çevirme projemiz var. Bu diller arasında Çince, Japonca, doğudan ve batıdan, Uzak Doğu'dan diller söz konusu. Hem devlet adamlarımızın hem düşünce adamlarımızın hayatlarını, hem kendi gençliğimize hem de yurt dışındaki üniversitelere bu değerlerimizi tanıtmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Panele Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki Eraslan'ın yanı sıra; Prof. Dr. Melek Dosay Gökdoğan, Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay, Prof. Dr. Ahmet İnam, Prof. Dr. Murtaza Korlaelçi, Prof. Dr. Celal Türer, Prof. Dr. Şafak Ural ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Kaynak: İHA