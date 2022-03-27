"Atatürk neden anılmıyor?" tartışmalarına son! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş belgeleri ortaya çıkardı! "Merhumun kendisi istememiş"

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan hutbelerde Atatürk'!ün anılmaması son dönemde bazı tartışmalara yol açmıştı. Öyle ki 10 Kasım ya da Çanakkale ile ilgili herhangi bir hutbede Cuma gününe denk gelse dahi Atatürk’ün adına yer verilmiyor ve bu durumdan Diyanet İşleri sorumlu tutuluyordu. Konu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a sorulunca gerçek de ortaya çıkmış oldu.

"SÖYLENENİN AKSİNE ANILIYOR"

Konuyla ilgili bazı örnek hutbeleri paylaşan Ali Erbaş, öne sürülenin aksine özellikle önemli günlerde Atatürk'ün adının geçirildiğini ve kendisine rahmet okunduğunu dile getirdi. Ancak bunların kasıtlı olarak görmezden gelindiğini belirten Erbaş, “Niçin görmezler anlamak mümkün değil. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü her vesileyle anıp, dua gediyoruz. Biz gereğini yapıyoruz” diye konuştu.

KARARNAME ÇIKARILMIŞ

Diyanet İşleri Başkanı, sonrasında ise konuyla ilgili asıl belgeyi açıkladı. Sözcü’den Saygı Öztürk’e eski eski tarihli bir kararname yollaya Erbaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bakanların imzasını taşıyan 5 Mart 1926 tarihli kararname ile tartışmalara son verdi.

"ŞAHIS İSMİ SÖYLEMEKSİZİN"

Yayımlanan kararnamede, “Bundan sonra camilerde, hutbelerde şahıs ismi söylemeksizin ‘Millet ve Cumhuriyetin kurtuluşu için’ dua edilmesi karar kılınmış ve bu kararların bütün vilayetlere İçişleri Bakanlığınca tebliğ edilmesi için havale edilmiştir” ifadelerine yer verildiği görüldü

"MERHUMUN KENDİSİ İSTEMİŞ"

Ali Erbaş, “Gönderdiğim belge dolayısıyla hutbelerde isim anılmamasını merhumun kendisi istemiş. Dana sonraki süreçte de hiç hutbelerde yazılmamış. Ben 50 senedir cumaya gidiyorum, pek hatırlamıyorum. Gazi hazretleri, hutbenin namazın bir parçası olduğunu bildiğinden dolayı böyle bir karar aldırmış olabilir. Cumhuriyet tarihi boyunca bu karara hep uyulmuş.” dedi.