Atatürk Stadyumu önergesi ayakta alkışlandı

Fenerbahçe Spor Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Fethi Pekin, Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, yaptıkları çalışmayla tüzük değişikliğine gitmelerinin zorunlu hale geldiğini belirtti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Atatürk Stadyumu önergesi ayakta alkışlandı

Fenerbahçe Spor Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Fethi Pekin, Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, yaptıkları çalışmayla tüzük değişikliğine gitmelerinin zorunlu hale geldiğini belirtti. Stadyum isminin "Atatürk Stadyumu" olarak değiştirilmesi önergesi üyeler tarafından ayakta alkışlandı.

Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılıyor. Genel kurulda açılış konuşmasını yapan Fenerbahçe Spor Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Fethi Pekin, stat isminin "Atatürk Stadyumu" olarak değiştirilmesinin görüşülmesi ve yönetim kuruluna yetki verilmesini ifade etmesiyle sözleri kongre üyeleri tarafından ayakta alkışlandı. Tüzük değişikliğinin teknik ve hukuki bir konu olduğuna vurgu yapan Pekin, "26 Nisan 2022 tarihinde yasalaşan Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun gerek UEFA tarafından Finansal Fair Play (FFP) olarak ortaya konan standartlar gerekse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının gerekliliğinin yerine getirilmesinin teminen 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu kuruluş ve görevleri hakkında kanunda yapılan değişiklikler, kulüplerin kurumsallaşması, yönetim ve organizasyonda şeffaflık, mali, disiplin ve kontrol mekanizmasının sıkılaştırılması gibi bazı zorunlu tedbirlerin alınması gerektiriyordu. Elbette Fenerbahçe'nin de mevcut tüzüğü ile ilerlemesi, değişikliklere kayıtsız kalması düşünülemezdi. Biz zaten 2018 yılından bu yana Ülker Stadyumu Fenerbahçe Spor Kompleksi'nin isminin değiştirilmesi ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesidir. Cumhuriyet'in 100. yılında bu değişikliğin hayata geçirilmesi sembolik ve manevi anlamı olduğu kadar tüzüğümüzde de açıkça vurguladığımız gibi Fenerbahçe'nin Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılığının perçinlenmesi bakımından çok anlamlı olduğunu düşünüyor ve takdirlerinize sunuyorum. Kongre üyelerine geçmek isteyenler için çeşitli imkanlar yer alıyor. Şartları ve kriterleri ağırlaştırdık. Sayı bakımından herhangi bir sınırlama getirmedik. Bir kongre üyemizin referans olma sayısına sınırlandırma getirdik. Referans olacak üyenin 5 yıllık üye olması şartını getirdik ve disiplin cezası almamış olması gibi şartlar aranacak. Uzun süren çalışmalar neticesinde meyvelerini veren stadımızın isminin Atatürk Stadyumu olarak değiştirilmesinin genel kurula yetki verilmesine ilişkin genel kurulumuzun tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Atatürk Stadyumu önergesi ayakta alkışlandı

Atatürk Stadyumu önergesi ayakta alkışlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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