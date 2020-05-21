Atatürk Üniversitesi 5 alanda dünya sıralamasında

Ortadoğu Teknik üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından, dünyadaki üniversitelerin başarılarına göre sıralandığı "URAP 2019-2020 Alan Sıralaması" açıklandı. Buna göre Atatürk Üniversitesi, 5 farklı bilim alanında dünya sıralamasına girme başarısı gösterdi.

En dikkat çekici başarısını Farmakoloji alanında gösteren Atatürk Üniversitesi, yapılan dünya sıralamasında 287. sırada yer alırken bu alanda Türkiye birincisi oldu. Kimya Bilimleri alanında da dünyada 707'nci sırayı alma başarısı gösteren Atatürk Üniversitesinin sıralamaya girdiği diğer alanlar ise; mühendislik, tıp ve biyoloji bilimleri oldu.

Üniversitelerin akademik performanslarının değerlendirildiği URAP sıralamasında, bu yıl en başarılı üniversiteler 61 farklı bilim alanına göre listelendi. Makale ve atıf konusunda en güvenilir kaynaklardan biri olarak gösterilen InCites verisinin kullanıldığı sıralamada, 100 ülkede yer alan üniversitelerin son 5 yıldaki akademik performansları değerlendirildi.

Üniversitelerin; makale, toplam doküman ve atıflarının ilgili alan içindeki etkisinin ve uluslararası iş birliği oranının alan sıralaması ölçütü olarak kullanıldığı değerlendirmede Türk üniversiteleri 36 bilim alanında yer aldı. En az bir alan sıralamasında bulunan Türk üniversitelerinin sayısı ise 37 olarak belirlenirken Türkiye listede en fazla üniversitesi bulunan ülkeler arasında 18'inci sıraya yerleşti.

"Farmakoloji Alanında Dünyada İlk 300'deyiz"

Atatürk Üniversitesinin son yıllarda yapmış olduğu atılımlar sayesinde araştırma alt yapısının sürekli olarak geliştiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, "Dünya ile rekabet eden üniversitemiz, bu yıl da URAP tarafından gerçekleştirilen alan sıralamasında dünya üniversiteleri arasındaki yerini aldı. Özellikle Farmakoloji alanında dünyada ilk 300 üniversite arasında yer almamız oldukça sevindirici. Yine kimya, mühendislik, tıp ve biyoloji alanlarında da sıralamadaki yerimizi aldık. Göreve geldiğimiz günden itibaren Yeni YÖK vizyonu çerçevesinde üniversitemizde oluşturduğumuz araştırma alt yapısı, bizi ilerleyen yıllarda daha yüksek seviyelere getirecektir. Ülke yükseköğretiminde gerçekleşen yapısal reformların geri dönüşünü alıyor olmaktan gurur duyuyoruz. Yine de elde edilen başarılarla yetinmeyip tüm ülke üniversiteleri olarak daha çok çalışmalı ve ülkemizin adını bu sıralamalarda daha yukarıya taşımalıyız. Bu vesileyle, diğer üniversitelerimizi de elde ettikleri başarılardan dolayı kutluyor, dünya sıralamasında yer almayı başaran 5 bilim dalımızda emek gösteren hocalarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA