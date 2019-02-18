Atatürk Üniversitesi ile TÜBİTAK yeteneklerini birleştiriyor

Türkiye'nin 2023 Vizyon Projelerinden Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) Projesini başarıyla yürüten Atatürk Üniversitesi ve bünyesindeki Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Uzay Teknolojileri Araştırma Merkezi (UZAY) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İstanbul'da düzenlenen protokole, Atatürk Üniversitesini temsilen ATASAM Müdürü Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak ile TÜBİTAK'ı temsilen UZAY Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu katıldı.

İki kurumun, birbirlerinin altyapısal kaynaklarından ve yeteneklerinden faydalanmaları amacıyla bir araya gelindiğine dikkat çeken ATASAM Müdürü Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı himayesinde gerçekleşen ve Yeni YÖK vizyonu çerçevesinde yürütülen DAG Projesi ile Uzay Teknolojileri Araştırma Merkezi arasında; Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olarak yapılacak mal, hizmet ve danışmanlık hizmeti alımları ile mevcut kaynak ve yetenekleri konusunda iş birliği yapıldığını belirtti.

Tarafların faaliyet alanlarındaki konularda (Optik, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri, Optoelektronik, Savunma Sanayi, İletişim, Atmosfer, Yazılım ve Otomasyon, Astronomi, Uydu vb.) ortak projeler yapılmasının da planlandığını dile getiren ATASAM Müdürü Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak: "TÜBİTAK UZAY ile imzalanan bu iş birliği protokolü sayesinde ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesine yönelik önemli bir adım atmış olduk bu sayede iki kurumun altyapı ve kabiliyetleriyle uzay teknolojileri alanında ileriye dönük bir iş birliği ortamı oluşturduk" ifadelerini kullandı.

İmza töreninin ardından iş birliği protokolünü değerlendiren TÜBİTAK UZAY Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu ise "Türkiye'de özellikle optik alanında çalışan sınırlı bir insan kaynağımız var. Bu kaynağın çoğalması ve bunların bir araya gelip güç birliği yapması lazım. Bu protokolle TÜBİTAK UZAY olarak yeteneklerimizi ATASAM ile birleştirerek onların ihtiyaçlarını gidereceğiz, onlar da bizim sorunlarımıza, ihtiyaçlarımıza çözüm üretecek. Bu vesileyle ülkemiz uzay bilimine katkı sağlayacağına yürekten inandığım bu protokolün iki kurumumuza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA