Atatürk Üniversitesi ile Zaragoza Üniversitesi iş birliği protokolü imzaladı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin uluslararası nitelikteki programlarını etkili biçimde yürütmek ve yurt dışı bağlantılarını güçlendirmek amacıyla İspanya'nın Zaragoza şehrine ziyaret gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi ile Zaragoza Üniversitesi arasında akademik ve kültürel alanlarda ortak çıkar ve amaçlar çerçevesinde iş birliği protokolü imzalandı. Zaragoza Üniversitesinde düzenlenen imza töreninde, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya, Dış İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Taşkın Öztaş, Öğr. Gör. Pınar Uçak ile Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul eşlik ederken Zaragoza Üniversitesi adına Rektör D. Jose Antonio Mayoral Murillo katılım sağladı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda Zaragoza Üniversitesi ile imzalanan bu protokol çerçevesinde; akademik iş birliğinin güçlendirilmesi, çift diploma ve ortak danışmanlı lisansüstü programlarının başlatılması, ortak araştırma projeleri ve bilimsel etkinliklerin hazırlanması, öğretim üyesi ve öğrenci hareketliliğinin artırılmasını konularında mutabakata vardıklarını ifade etti.

Rektör Çomaklı: "Uluslararasılaşmada Bölgesel ve Ülkesel Çeşitliliğe Önem Veriyoruz"

Atatürk Üniversitesinin uluslararasılaşma stratejisi çerçevesinde bölgesel ve ülkesel çeşitliliğe önem verdiklerini dile getiren Rektör Çomaklı, bu stratejiyi geliştirmek, üniversitenin uluslararası alanda görünürlüğünü artırmak, yeni iş birlikleri sağlamak amacıyla bu ve benzeri ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Uluslararası iş birliği projelerini özellikle akademik personelin mesleki gelişimi açısından anahtar bir öğe olarak gördüklerini belirten Çomaklı, İspanya ziyareti kapsamında kendileriyle yakından ilgilenen Zaragoza Üniversitesi Rektörü D. Jose Antonio Mayoral Murillo'ya teşekkür etti.

İmzalanan protokolün ardından Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ekibiyle birlikte Zaragoza Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesini ziyaret etti. Burada kendilerine fakültenin Dış İlişkiler Direktörü Prof. J Neira tarafından brifing verildi ve Malzeme Mühendisliği, Lazer Teknolojisi ve Nanoscience laboratuvarları hakkında bilgiler sunuldu.

Heyetin İspanya mesaisi, Zaragoza Üniversitesi Fen Fakültesi ve Aragon Malzeme Bilimi Enstitüsünün ziyaret edilmesiyle son buldu.

Kaynak: İHA