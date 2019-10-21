Atatürk Üniversitesi URAP sıralamasındaki yerini korudu

Türkiye'de lisans mezunu veren 108 üniversitenin akademik performansının karşılaştırıldığı ODTÜ University Ranking by Academic Performance Laboratuvarının (URAP) hazırladığı 2019-2020 Devlet Üniversiteleri genel sıralaması açıklandı.

Buna göre Atatürk Üniversitesi puan aralığındaki yerini koruyarak 12. sırada yer aldı. Üniversitelerin akademik performansını özetleyen URAP 2019-2020 Türkiye sıralamasında, Clarivate Analytics/InCites ile YÖK'ün yayımladığı veriler kullanıldı.

URAP Türkiye sıralamasında geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da yükseköğretimdeki farklılıklar göz önüne alınarak, devlet-vakıf, tıp fakültesi olan-olmayan, 2000 yılı öncesi-sonrası kurulan üniversiteler kendi grupları içinde ayrıca sıralandı.

"Geniş bir zeminde çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

URAP sıralaması ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, oldukça geniş bir bilimsel zeminde çalışmaların gerçekleştiğini belirtti.

Rektör Çomaklı, "23 Fakülte, 12 Meslek yüksekokulu, 8 enstitü 1 Yüksekokul, 1 Konservatuvar, 38 Araştırma ve Uygulama Merkezi (Toplam 83 akademik birim) ile 77 bin 500 Örgün, 375 bin açık ve uzaktan, 2900 uluslararası (yabancı) eğitim gören toplam 455 bin öğrenci, 2843 akademik, 4 bin idari personel olmak üzere 6843 mensubumuz bulunuyor. Sosyal ve fen bilimleri, sağlık alanı ile sportif branşlara yönelik akademik çalışmalarımıza ağırlık vermiş durumdayız. Nerede bir bilimsel çalışma yapılıyor ise tüm vaktimizi ve emeğimizi oraya aktarıyoruz" dedi.

Göreve geldikleri günden itibaren başlatmış oldukları Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin geri dönüşlerini aldıklarını belirten Rektör Çomaklı, "Uygulamaya koyduğumuz akademik performans sistemi ve araştırma kaynaklarının etkin-adil kullanımı adına uyguladığımız politikalar başarılı sonuçlara ulaşmamızı sağladı. Belirlemiş olduğumuz hedeflere ulaşmak adına çaba gösteren tüm akademik ve idari personelimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Bu yıl URAP 2019-2020 Türkiye sıralamasında lisans mezunu veren 108'i devlet, 58'i vakıf olmak üzere 166 üniversite yer aldı. Sıralamada yer alan üniversitelerde görev yapan öğretim üyesi sayısı 80 bin 282, öğrenim gören öğrenci sayısı ise 2 milyon 373 bin 643 olarak hesaplandı.

Sıralamada yer alan üniversiteler tarafından etki değeri yüksek dergilerde yayımlanan makale sayısı 25 bin 193 oldu. Bu makalelerin yüzde 65'i devlet üniversiteleri tarafından yayımlandı. Sıralamada yer alan üniversitelerin son 5 yılda aldığı toplam 1 milyon 73 bin 559 atfın yüzde 67'si devlet üniversitelerinde gerçekleşti.

Kaynak: İHA