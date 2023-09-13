Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları, 20. yılında yeni döneme merhaba dedi

Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları, anaokulundan liseye her yaş grubunun beklentilerine cevap veren özgün eğitim modelleri, modern okulları, vizyonu ve heyecanıyla yeni eğitim yılında da yeniliklerin öncüsü olmaya devam ediyor.

20 yıllık eğitim birikimiyle başta bulunduğu şehir olmak üzere bölgesine ve ülkesine faydalı bireyler yetiştiren ve onları geleceğe güvenle hazırlayan Özel Vakıf Okulları, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılına merhaba dedi. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademelerinde eğitim ve öğretim hizmeti veren Özel Vakıf Okulları, geride kalan yılda Süheyla-Sıtkı Alp Anadolu ve Fen Lisesinin açılışını yaparak geleceğin mimarı olacak nesilleri, en iyi şekilde yetiştirme ve öğrencilerinin hedeflerini gerçekleştirme yolunda önemli bir adım daha atmıştı. Tüm birimlerindeki tam doluluk oranı ile yeni döneme başlayan Vakıf Okulları; branşlarında uzman 150 öğretmeni, alanında tecrübeli idari personelleri ve toplamda 1300 öğrencisiyle ilk dersini yaptı.

Erzurum'un Eğitimdeki Kalite Simgesi

Her yıl Özel Vakıf Okullarının kapısından içeri giren adımların, günü geldiğinde farklı şehirlere ve ülkelere giden büyük adımlara dönüştüğünü belirterek sözlerine başlayan Özel Vakıf Okulları Genel Müdürü Erdal Karagülle, bu kültürün 20 yıldır dünyanın dört bir yanında gururla yaşandığını vurguladı. Erzurum'un eğitimdeki kalite simgelerinden biri olan Vakıf Okullarının, başarılı ve deneyimli eğitim kadrosunu genişleterek eğitimdeki iddiasını sürdürmeye devam ettiğini belirten Karagülle: "Hem eğitmen kadromuzu güçlendirdik hem de tüm kademelerimizde çağın gerekliliğine uygun eğitim modellerini uygulayabilecek teknolojik alt yapımızı yeniledik. Bu gelişmelerin yanında öğrencilerimizin kültürel, sanat ile ilgili ve sportif faaliyetlerle ruhsal ve fiziksel gelişimin de katkı sunmayı sürdürüyoruz. Bu düşüncelerle; veli, öğrenci ve okul iş birliği ile öğrencilerimiz için başarılı bir yıl olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Rektör Çomaklı: "Vakıf Okullarımız, Yaklaşık Çeyrek Asırdır Şehrin Eğitimine Katkı Sunuyor"

Tüm eğitim camiasına yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise: "Nitelikli eğitim anlayışının her geçen gün daha fazla değer kazandığı günümüzde; anne-babalar için en paha biçilmez duygulardan biri de, çocuğunun iyi eğitim aldığını görmek oluyor. Okulların açılmasıyla birlikte 18 milyon öğrenci ve bir milyonu aşkın öğretmen ders başı yaptı. Üniversitemiz bünyesinde, yaklaşık çeyrek asırdır şehrin eğitimine katkı sunan Özel Vakıf Okullarımız da yeni döneme merhaba dedi. Başarılarla dolu bir senenin ardından tatil sürecinde dinlenen öğrenci ve öğretmenlerimiz, yeni eğitim yılının başlamasıyla birlikte yeniden yoğun bir temponun içerisine girdi. Üniversite eğitimine kadar olan her kademede başarılarıyla göğsümüzü kabartan okulumuz, bu sene de verdiği kaliteli eğitim ile öğrencilerine değer katmaya devam edecek. Bu duygularla bir kez daha yeni eğitim-öğretim sezonunun; ülkemize, milletimize, şehrimize, tüm eğitim çalışanlarına, öğrenci ve velilerimize hayırlı, olmasını diliyor; sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir sene yaşamayı temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)