Atatürk Üniversitesi yeni öğrencilerini bekliyor

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından devlet üniversitelerine verilen 658 bin 698 kişilik kontenjanda Atatürk Üniversitesi, 13 bin kişilik kontenjanı ile "En Geniş Devlet Üniversiteleri" sıralamasında ilk 10'da yer alıyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye yerleşmeyi hak kazanan adaylar için tercih süreci başladı. 23-29 Temmuz tarihleri arasında adaylar tercihlerini yapıyor.

Hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen öğrenciler, kendilerini mutlu edecek bölümleri seçmeye başladı. Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi, 13 binlik kontenjanı, birçok bölümü ve geniş imkânlarıyla, 2019-2020 akademik yılında öğrencilerine kapılarını açmaya hazırlanıyor.

400 Bin Öğrenciye Hizmet Veriyor

62 yıllık köklü geçmişi ve tecrübesiyle Türkiye'nin en saygın üniversitelerinden Atatürk Üniversitesi; 23 fakülte, 1 konservatuar, 1 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu, 8 enstitü, 38 araştırma ve uygulama merkezi, 45 birim, 851 program ve 2 bin 700 akademisyeniyle, 65 bini örgün, 335 bini açıköğretim olmak üzere toplam 400 bin öğrenciye hizmet veriyor.

Seçkin bir eğitim kadrosuna sahip olması nedeniyle gerek ulusal gerekse uluslararası çalışmalarla bilim dünyasında etkin bir konumda bulunan Atatürk Üniversitesi, öğrencilere sunduğu nitelikli eğitim-öğretimin yanında sosyal olanakları ile aynı zamanda yaşanılabilir bir kampüs hayatı vaat ediyor.

6,5 milyon metrekarelik açık alanın yanında 1 milyon metrekare kapalı alana sahip olan üniversitede, gündelik yaşama dair her türlü ihtiyacın karşılanabileceği alışveriş merkezleri, banka şubeleri, kafeler, oyun alanları, sinema salonları, spor salonları, yürüyüş alanları ve kampüsün tamamını kapsayan bisiklet yolu da yer alıyor. Ayrıca Atatürk Üniversitesi, modern yapısı ve yenilenen yüzüyle öğrencilere; atletizm, basketbol, voleybol, kayak, futbol, hentbol, badminton, tekvando, güreş, bowling, tenis, boks, dağcılık, satranç, okçuluk, masa tenisi gibi birçok spor dalının da yapılmasına imkân sunuyor.

Bir Yükseköğretimden Daha Fazlası

"Atatürk Üniversitesinde öğrencilerin kendilerini geleceğe daha iyi şekilde hazırlamalarını ve marka değeri taşıyan diploma ile hem Avrupa Birliği onaylı diploma etiketine, hem de Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (European Credit Transfer and Accumulation System) etiketine sahip olmalarını sağlamak, üniversitemizin temel amaçları arasındadır" diyen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversite tercihi yapacak olan öğrencilere seslendi. Rektör Çomaklı: "Yükseköğrenim diploması vazgeçilmez bir belge ve sizleri kariyer yolculuğuna taşıyacak bir ehliyet olmaktan öte farklı bir anlam ifade etmelidir. İşte bu yüzden seçiminizi yaparken, sizleri sadece bilgi ve diploma ile değil, gelişime açık, tam donanımlı iyi bir insan profiline hazırlayacak, modern üniversite ruhunu yaşama imkânlarını sunacak, sağlam kökleri üzerinde geleceği kucaklayan üniversitemize davet ediyoruz" dedi.

Yıl Boyunca Birçok Etkinliğe Ev Sahipliği Yapıyor

Yurt içi ve yurt dışı üniversiteleriyle yaptığımız Erasmus, Farabi, Mevlâna gibi ikili anlaşmalı programlarla öğrencilerin kendilerini vizyon ve misyon açısından daha iyi geliştirmeleri için üst düzey olanaklar sağladıklarını aktaran Çomaklı: "Öğrencilerin kültürel olarak da kendilerini geliştirmesi için üniversitemizde yıl boyunca konserler, kültürel etkinlikler, tiyatro gösterileri, sinema günleri, sokak şenlikleri, müzik ve halk oyunları gösterileri, anma ve kutlama törenleri, sergi, kongre, panel, sempozyum ve konferanslar gibi çok çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleştiriliyor.

Türkiye'nin en seçkin kütüphanelerinden biri olan ve içinde birçok değerli eseri barındıran kütüphanesi, kampüs alanının bütününü kapsayan geniş ve aktif internet kullanımı, günlük 10 bin öğrencinin yeme içme ihtiyaçlarını karşılayacak yemekhaneler ile kampüs içerisinde Türkiye'nin en büyük hastanelerinden biri olan Araştırma Hastanesi, 24 saat boyunca tüm öğrencilerin sağlık ihtiyaçlarını karşılıyor" ifadelerini kullanan Rektör Çomaklı adayları; dünyayı değiştirmek, yeni yüzyılı şekillendirmek ve hayallerini gerçekleştirmek için Atatürk Üniversitesine ailesine davet etti.

Kaynak: İHA