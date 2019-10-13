Atatürk Üniversitesi’nde küresel ısınmaya dikkat çekildi

Atatürk Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi tarafından yürütülen Avrupa Birliği KA205 Stratejik Ortaklıklar, PLANETİSE, Green Conference başlıklı etkinlikler Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın katılımıyla gerçekleşti.

Etkinliğe Rektör Çomaklı'nın yanı sıra, proje ortağı KEAN Kurum Koordinatörü Stavros Milionis ve Dış İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Taşkın Öztaş ile yurt içi ve yurt dışından gelen akademisyenler katıldı.

Çevre çalışmalarından esinlenme, çevresel araç kullanarak eylemde bulunma ve ağ kurma için pratik öğrenme konulu proje olan ERASMUS Programı Gençlik Alanında Stratejik Ortaklık Projesi, dünya çapında yaşanan iklim değişiklileri ve küresel ısınmaya karşı farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Özellikle genç nüfusun çevre konularında daha duyarlı olmalarını ve daha fazla sorumluluk almalarına yönelik olarak geliştirilen projeyle, insanların bu konuda harekete geçmeleri ve bu durumu gelecek kuşaklara aktarmaları sağlanacak.

Konuklara proje hakkında bilgi veren Dış İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Taşkın Öztaş, projede ulusal ve uluslararası versiyonu geliştirilen bir çevresel oyun yer aldığını belirterek, 6 farklı ülkede yürütülen projenin çevresel oyunla insanları çevre konusunda harekete geçirmeyi amaçladığını söyledi.

"Dünyamız İklim Değişikliyle İlgili Olarak Ciddi Sorunlarla Karşı Karşıya"

Projenin Avrupa Birliği ve ERASMUS Plus tarafından finanse edildiğini söyleyen Öztaş: "Global ölçekte çok ciddi sorunlarımız var. Bu proje de sorunlarımıza odaklı olarak hedeflenmiş olan bir projedir. İklim değişikliği ile ilgili olarak, çölleşme, arazi bozulması, kuraklık ve sel baskınlarıyla ilgili olarak dünyamız çok ciddi sorunlarla karşı karşıya. Bu gibi durumlar gıda, enerji ve su güvenliğini tehdit ederek, insanları bulundukları yerlerden göç ettirmeye zorlayan felaketleri beraberinde getiriyor. Bugün ortalama yüzey sıcaklığının 100 yıllık periyotta 1 derece arttığını, deniz seviyesinin ise 19 cm yükseldiğini görüyoruz. UNCCD Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Antlaşması raporuna göre çölleşme, arazi tahribatı ve kuraklık Dünya üzerinde 4 milyar hektar alanı ve 168 ülkede yaşayan 1.5 milyar insanı doğrudan etkiliyor" ifadelerini kullandı.

Rektör Çomaklı: "Ülkemize Barış Pınarı Harekâtında Başarılar Diliyorum"

Etkinlikte konuklara seslenen Rektör Çomaklı ise konuşmasına, "Ülkemizin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için başlattığı Barış Pınarı Harekâtında başarılı olmasını ve görevini layığıyla yapan güvenlik güçlerimizin burnu bile kanamadan vatanımıza dönmelerini Cenabıhak'tan niyaz ediyorum" sözleriyle başlayan Rektör Çomaklı, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

"Ulusal Kalkınmaya Katkıda Bulunuyoruz"

Şiddetlenen küresel rekabet, hesap verebilirlik konusunda daha ısrarlı bir kamuoyu talebi, erişimin daha yaygın hale getirilmesi yönündeki baskılar, giderek azalan kamu finansmanı ve yükseköğretim gelirlerinin özelleştirilmesine yönelik küresel eğilimin, yükseköğretim açısından yeni koşullar oluşturduğuna dikkat çeken Rektör Çomaklı, bu değişimlerin Atatürk Üniversitesini ulusal gereksinimleri dikkate alarak, ulusal kalkınmaya etkin bir biçimde katkıda bulunmaya yardımcı olacak reformları gerçekleştirmeye yönelttiğini söyledi.

Rektör Çomaklı: "Bizler üniversitelere yön veren aktörler olarak konuya ilişkin uluslararası çalışmalar da dâhil olmak üzere pek çok araştırmanın ortaya koyduğu gibi, kapsamlı ve bütüncül bir şekilde Üniversitemizin tüm birimleriyle yeniden yapılandırılması hususundaki âciliyetin farkında olarak dönüşüm sürecini başlattık. Bu bağlamda, 2023 Türkiye vizyonu doğrultusunda ülkemizin öncelikli ihtiyaçları ve Üniversitemizin en üretken ve en başarılı olacağı alanlar belirlenerek bilimsel bir vizyon oluşturuldu. Bilimsel araştırmalar ve alt yapı bu vizyonla yeniden gözden geçirildi. Bu çerçevede Üniversitemizde sayısız düzenlemenin yanında araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ülkemizin kalkınmasında öncelikli alanlara göre geliştirilmesi, özendirilmesi, teşvik edilmesi ve koordinasyonu için Ar-Ge politikaları geliştirilerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

"Dünya Üniversiteleriyle İş Birliklerimiz Mevcut"

Bilindiği gibi yükseköğretim kurumlarının araştırma ve bilgiyi paylaşmak, kültürlerarası etkileşimi artırmak için kullandıkları en etkin araçlardan biri olan uluslararasılaşmadır. Üniversite olarak uluslararası ilişkilere, yükseköğretimin niteliğini evrensel standartlara taşımaya büyük önem veriyoruz. Çok sayıda dünya üniversitesiyle çok yönlü iş birliklerimiz mevcut.

Gerçekleştirilen çalışmaların Üniversitemizdeki tüm faaliyetlerde belirli bir kalite düzeyinin sağlanması ve sürdürülebilir kalite güvence sistematikleri oluşturulmasına çok önemli katkılar sağlamaya başladığını gözlemliyoruz" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Program, soru-cevap bölümünün ardından son buldu.

Kaynak: İHA