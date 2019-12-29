Atatürk Üniversitesi’nde “Milli Teknoloji Hamlesi” heyecanı yaşandı

Atatürk Üniversitesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve T3 Vakfı'nın ortaklaşa düzenledikleri Milli Teknoloji Hamlesi Konferansı Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi Mavi Salon'da gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi Genç Vizyon öğrenci kulübünün davetlisi olarak konferans vermek üzere Erzurum'a gelen BAYKAR genel müdürü ve T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar'a Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Ata Teknokent Genel Müdürü Ersin Karaman eşlik etti. Konferans öncesi Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesinde faaliyet yürüten Teknokent firmaları, öğrenci kulüpleri ve teknoloji grupları kurdukları stantlarda kendi ürettikleri sistemlerin ve yürüttükleri bilimsel ve sosyal projelerin tanıtımlarını yaptılar. Stantları tek tek gezen heyet öğrencilerden üretimleri ve projeleri hakkında bilgi aldı.

Stant gezisi sonrası Mavi Salon'da "Milli Teknoloji Hamlesi" konulu konferansa geçildi. Katılımcılara bir selamlama konuşması yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, geçtiğimiz gün tanıtımı yapılan Milli ve Yerli otomobile dikkat çekti.

Desteklendiği takdirde Türk girişimcilerinin kendi otomobilini, silahını, insansız hava aracını, denizaltını üretebildiğini söyleyen Başkan Sekmen bu yönde çaba gösteren herkese teşekkür etti. Başkan Sekmen sözlerine şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın milli ve yerli üretime yönelik ortaya koyduğu irade bence ayakta alkışlanmalıdır. Bayraktar ailesi de milli teknoloji noktasında cumhurbaşkanımızın gösterdiği istikamet doğrultusunda canla başla çalışmakta ve üretmektedirler. Ortaya koydukları başarıdan dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum."

Konferansta Türkiye'nin savunma sanayisinin milli ve özgün olabilmesi için atılan adımlardan bahseden Haluk Bayraktar, milli teknoloji anlamında Türkiye'nin her geçen gün daha başarılı ve yerinde adımlar attığını söyledi. Özellikle insansız hava araçlarıyla ilgili bilgiler veren Bayraktar şunları söyledi: "Dünyada insansız sistemler oldukça önemli bir hale gelmiştir. Türkiye, insansız hava aracı teknolojisinde, bağımsız bir şekilde en ileri seviyede teknolojileri, özgün bir şekilde geliştiren, kendi ülkesinin hizmetine sunan, operasyonlarında kullanan, aynı zamanda ihraç eden bir ülke haline geldi. Elbette ki bunun sürdürülebilirliği önemli. Bu gibi üretimler donanımlı insanlarla yapılıyor. Bu anlamda da bu ekosistemi güçlendirmemiz gerekiyor. Çınar ağaçları yetiştireceksek, bu saksıda yetişmez. Bu bir ekosistem meselesidir, Ar-Ge kültürünün yayılması meselesidir. Toplumca fert fert herkesin bu işlere sahip çıkmasıyla, bu işe yeltenen insanlara destek vermesiyle, pozitif bir atmosfer oluşturulmasıyla gerçekleştirilebilir. Bu misyonu yayma düşüncesiyle Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nı (T3 Vakfı) kurduk."

T3 Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar konferansın ardından Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ile getiren Rektör Çomaklı, Bayraktar ailesinin ve T3 vakfının faaliyetlerini yakından takip ettiğini belirtti. Türkiye'nin teknolojik olarak bağımsızlaşması amacıyla yerli ve milli üretimi merkezine alan Baykar'ın, Türkiye'de savunma ve havacılık alanında dönüşüm oluşturacak bir ivmenin öncüsü olduğunu söyleyen Rektör Çomaklı, çalışmalarından dolayı Bayraktar'a teşekkür etti.

Ziyaret hediye takdimlerinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA