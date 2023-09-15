Atatürk Üniversitesi’nde proje yönetim toplantısı

Erasmus+ Programı Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği Projesi (KA171) "Proje Yönetim Toplantısı" Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Türkiye Ulusal Ajansının, AB dışındaki ülkelerle yapılan Erasmus+ KA171 Öğrenci ve Personel Hareketliliği Projesi Toplantısına, 2023 yılı proje başvurusu kabul edilen yükseköğretim kurumları katıldı.

Kültür Merkezi Mavi Salonda düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Turgut Göğebakan ve Prof. Dr. Mustafa Sözbilir, Türkiye Ulusal Ajansı Genel Koordinatörü Yunus Alper Altay, Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Taşkın Öztaş, Türkiye Ulusal Ajansı ve Yükseköğretim Kurumlarının Erasmus+ Programı/Uluslararası ofis temsilcileri katılım sağladı.

Altay: "Kendi Kaynaklarımızla Bu Programlara Dahil Oluyoruz"

Atatürk Üniversitesinin uluslararası bilim camiasında uzun yıllardır var olduğunu ve bu sayede önemli bir birikimi de içinde barındırdığını, bu açıdan bakıldığında düzenlenen etkinliğin bu köklü üniversitede yapılıyor olmasının kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini belirterek konuşmasına başlayan Türkiye Ulusal Ajansı Genel Koordinatörü Yunus Alper Altay, Türkiye olarak son yıllarda hem eğitim anlamında hem de kültürel açıdan çağa ayak uyduracak hamleleri ajans olarak hayata geçirdiklerini vurguladı. Ülkemizin uluslararasılaşma misyonunu yerine getirmek için yoğun bir mesai ile çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Altay: "Avrupa Birliği adayı bir ülke olarak eğitim ve öğretimde kaliteyi artırabilmek için ülkesel kaynaklarımızla AB programlarına dahil oluyoruz. Bu duyarlılıkla programlara katılan personel ve öğrencilerimizin yurt dışında ülkemizi ve milletimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum" şeklinde konuştu.

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"Atatürk Üniversitesi, Geçmiş ile Geleceğin İlmi Geleneği Arasında Bir Köprü Vazifesi Görüyor"

Türkiye'nin en eski ve köklü yükseköğretim kurumlarından birisi olan Atatürk Üniversitesinin geçmiş ile geleceğin ilmi geleneği arasında bir köprü vazifesi gördüğünü, bu nedenle Avrupa Yükseköğretim alanına dair politikaların uygulanmasına katkı sağlayan bu derece önemli toplantılara ev sahipliği yapmanın kendileri açısından gurur verici olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise, Türkiye Ulusal Ajansı Yükseköğretim Koordinatörlüğü tarafından organize edilen "ERASMUS+ Programı KA171 Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği Projesi - Proje Yönetim Toplantısına katılan tüm misafirlere teşekkür ederek konuşmasına başladı.

Atatürk Üniversitesinin yerel, bölgesel ve uluslararası düzeyde, eğitim, araştırma ve toplumsal katkı odağında çok kültürlü uluslararası bir çekim merkezi olma hedefiyle uluslararasılaşmaya büyük önem verdiğini ve dünya ölçeğinde tanınan-saygın bir "Yeni Nesil Üniversite" olmayı hedeflediğini aktaran Rektör Çomaklı: "Uluslararası standartlardaki eğitim programları, güçlü akademik kadrosu ve donanımlı altyapısıyla bilim dünyasına örnek olacak araştırmalara ve çalışmalara imza atan Üniversitemiz "Hayatın Hizmetinde Hep İleriye" misyonu ve "Adı Gibi Öncü" mottosuyla çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.

Rektör Çomaklı: "Seçkin Akademisyen ve Araştırmacıları Üniversitemize Çekmek İçin Faaliyetlerimiz Başarıyla Sürüyor"

Üniversitemizin Erasmus+ programı başta olmak üzere değişim programlarını etkin kullanmaya ve aynı zamanda bulunduğu coğrafya ülkeleri üzerinde uluslararası ölçekte yeni iş birlikleri geliştirmeye büyük önem verdiklerini belirten Çomaklı: "Bu kapsamda; eğitim programları, ikili anlaşmalar ve çeşitli etkinlikler vasıtasıyla, öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve idari personelin uluslararasılaşmasına katkı sağlamak ve alanında tanınırlığı yüksek, seçkin yabancı akademisyen ve araştırmacıların üniversitemize çekilmesine platform oluşturma faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedir. Üniversitemiz ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında 92 farklı ülkeden 9000 uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Hali hazırda, Dünya ölçeğinde 60 ülkede 300'den fazla yükseköğretim kurumuyla ikili iş birliğimiz bulunmaktadır. Üniversitemiz, birçok farklı alanda dünyada ilk 500'de yer almaktadır" diye konuştu.

Programa il dışından dahil olan katılımcılara Erzurum'un kadim tarihi ve eşsiz kültüründen de bahseden Rektör Çomaklı, böylesine önemli bir şehirde konumlanan Atatürk Üniversitesinin yükselişinin devam ettiğini dile getirerek toplantının hayırlı sonuçlar getirmesini diledi.

Toplantı, çeşitli sunumların yapılması ve program çıktılarının değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)