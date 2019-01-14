Atatürk Üniversitesinden entegrasyon hamlesi

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi hız kesmeden devam ediyor. Sağlık Bilimleri, Temel Bilimler ve Mühendislik Entegrasyonu çalışmaları kapsamında gelecek tasarımları yapılmaya başladı.

Atatürk Üniversitesi Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm projesi kapsamında 10 Ocak 2019 tarihinde Sağlık Bilimleri, Temel Bilimler ve Mühendislik Entegrasyonunun yapılandırılması amacıyla Arama Konferansı düzenlendi. Rektör Çomaklı'nın il dışında olması nedeniyle toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Çelik başkanlık yaptı. Rektör Yardımcılarının tam kadro katılım sağladıkları Arama Konferansına; Atatürk Üniversitesinin Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Sağlık Bilimleri, Eczacılık ve Fen Fakülteleri ile hastane yöneticileri ağırlıklı olarak katılım gösterdi. Atatürk Üniversitesi dışından Erzincan Binali Yıldırım, Sabancı, Hacettepe, Orta Doğu Teknik, Yeditepe, Acıbadem ve Koç Üniversitelerinden araştırmacılar ile çeşitli kamu kurumlarında çalışan sağlık personeli ve özel sektör temsilcileri katıldılar. Toplam 65 kişinin katılım sağladığı Arama Konferansı, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) sekreteryası altında yürütüldü.

Çalıştayda Sağlık ve Mühendislik Alanının Geleceği Tartışıldı

Çalıştayda Yeni YÖK Sistemi Yaklaşımı da dikkate alınarak, sağlık ve mühendislik alanının geleceği tartışıldı. Atatürk Üniversitesinin kişiselleştirilmiş tıp, ileri teşhis, mobil sağlık sistemleri gibi alanlarda, yapay zekâ, robot, biyosensör, büyük veri, nano teknolojilerler ile çözümler geliştirmesi ele alındı. Yeni araştırma merkezleri, programlar ve iş birliklerinin tartışıldığı oturumlarda ayrıca yerli ve milli olarak üretilmesi planlanan tıbbı cihaz ve malzemeler ortaya kondu. Çalıştayın son bölümünde geliştirilen stratejilerin uygulamaya dönüştürülmesini sağlayacak uygulama yol haritaları oluşturuldu.

Arama Konferansları Yol Haritasına Dönüşecek

Rektör Yardımcısı Çelik, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın "yerli ve milli olarak üretilmesi planlanan tıbbı cihaz ve malzemelerin üretiminde Atatürk Üniversitesinin öncü konumda olması" yönündeki sözlerine atıf yaparak, üniversite üst yönetimi olarak bu konuyu dert edindiklerini ifade etti. Ayrıca sağlık bilimleri, temel bilimler ve mühendislik entegrasyonunun, Atatürk Üniversitesinin dönüşümünde öncelikli projelerden olduğu ve bu tespitin daha önce yapılan katılımlı çalışmalarda da önemle ortaya konulduğunu söyledi. Rektör Yardımcısı Çelik, çalıştayda ortaya çıkan gelecek tasarımının ve yapılan önerilerin önümüzdeki günlerde ele alınarak bir yol haritası haline dönüştürüleceğini belirtti.

Kaynak: İHA