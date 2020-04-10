Atatürk ve Mevlana'ya aşağılayıcı ifadeler kullanan stand-up'çı için karar

Emre G. hakkında sosyal medyada paylaştığı stand-up videosunda Atatürk, Mevlana ve Konyalılara hakaret ettiği gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılmıştı.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

İstanbul’da yakalanan Emre G., Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden paylaşılan bir videoyla ilgili gelen tepkiler üzerine başlattığı soruşturmada geçen hafta Mevlana, Şems Tebriz-i, ile Konyalılara ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesiyle video paylaşımını hazırlayıp paylaşan Emre G. isimli şahıs hakkında soruşturma başlatıp yakalama kararı çıkarmıştı.

“Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar” hakkındaki yasaya muhalefetten, “Kişinin hatırasına hakaret" ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçları kapsamında hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verilen şüpheli Emre G.nin Kadıköy'de bir adreste kaldığını tespit eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri akşam saatlerinde belirlenen adrese düzenlediği baskınla kendisini yakalayıp gözaltına aldı.

KONYA 4'ÜNCÜ SULH CEZA HAKİMLİĞİ TARAFINDAN TUTUKLANDI

Çıkartılan yakalama ve gözaltı kararının ardından Emre G., İstanbul'da gözaltına alındı. Konya ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı arasında Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile sorgusu yapılan Emre G., Konya 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.