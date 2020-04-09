Atatürk ve Mevlana'ya hakaret eden kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı

Atatürk, Mevlana, Şems Tebriz-i, Konya ve Konyalılar hakkında aşağılayıcı sözler söylediği belirtilen Emre G. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Başsavcılıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Sosyal medya paylaşım sitelerinde yayınlanan Mevlana, Şems Tebriz-i ile Konyamızı ve Konyalı vatandaşlarımızı, Gazi Mustafa Kemal Atatürkü aşağılayıcı şekilde konuşma gerçekleştirilmesi ve sosyal medyada yayınlanması ile ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile söz konusu video içeriği nedeniyle şüpheli Emre G. isimli şahıs hakkında Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki yasaya muhalefetten, 'kişinin hatırasına hakaret suçu ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu' maddeleri gereğince soruşturma başlatılmış olup, şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verilmekle birlikte soruşturma titizlikle yürütülmektedir" denildi.