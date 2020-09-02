Atatürk'e hakaret etti! Sosyal medyadan büyük tepki aldı

TikTok isimli sosyal medya platformu üzerinden Atatürk'e hakaret savuran 'Oezge81' kullanıcı isimli bir kişiye vatandaşlar tarafından büyük tepki yağdı. Almanya'da yaşadığı öğrenilen bu şahsın çektiği videosunun ardından tutuklama kampanyası başlatıldı.