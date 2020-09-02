Atatürk'e hakaret etti! Sosyal medyadan büyük tepki aldı
TikTok isimli sosyal medya platformu üzerinden Atatürk'e hakaret savuran 'Oezge81' kullanıcı isimli bir kişiye vatandaşlar tarafından büyük tepki yağdı. Almanya'da yaşadığı öğrenilen bu şahsın çektiği videosunun ardından tutuklama kampanyası başlatıldı.
Mustafa Kemal Atatürk'e TikTok hesabından çektiği video ile asılsız iddialarda bulunup hakaret eden Özge isimli bir şahıs sosyal medyada tepkilerin odağı oldu. Almanya'da yaşadığı öğrenilen şahıs için vatandaşlar tarafından tutuklama kampanyası başlatıldı.
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02 Eylül 2020 Çarşamba 17:03
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