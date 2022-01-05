Atatürk'e ve Türk milletine hakaretler savuran Fatma Yavuz, İBB'de işe alındı! Diyanet kovdu, İBB kol kanat gerdi!

İslamiyet'e aykırı tutumlar sergileyen ve bu sebeple Diyanet'ten ihraç edilen Fatma Yavuz, vatandaş tarafından büyük tepki toplamış, LGBTİ açıklamaları ve onur yürüyüşü eylemlerine katılması ise bardağı taşıran son damla olmuştu. CHP'li İBB, Türk halkına ve Atatürk'e hakaretler savurduğu da bilinen Yavuz'u "İnanç masası"nda göreve başlattı.

İBB'NİN LİSTE GİT GİDE BÜYÜYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, PKK, DHKP-C, MLKP, MKP ve FETÖ örgütleri ile bağlantılı yüzlerce kişiyi işe aldığı iddiası, "Özel teftiş" kararını da beraberinde getirmişti. Personel alımı ve sonrasında listesi git gide aykırı isimlerle bütünleşen İBB, o listeye bir isim daha ekledi.

Ermeni kökenli olduğu bilinen Fatma Yavuz isimli şahıs, geçmişte Atatürk'e ve Türk milletine sarf ettiği hakaretlerle tanınmakta. Ayrıca, dini hedef alan aykırı konuşmaları sebebiyle de Diyanet'ten ihraç edilen Yavuz, şimdilerde CHP'li İBB'nin personeli oldu.

İBB'nin "İnanç masası"nda göreve başlattığı Yavuz, ülkücüler için de "hırsız" ithamlarında bulunmuştu.