Atatürk'ü Taliban ile kıyaslayan Doğu Perinçek'e Ahmet Hakan'dan sert tepki: Saçmalamanın daniskası, absürdlüğün zirve noktası

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal TV'de katıldığı canlı yayında Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban hakkında çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Sosyal medyada vatandaşların ve siyasilerin tepkisini çeken bu açıklamaya Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve köşe yazarı Ahmet Hakan sert tepki gösterdi.

AHMET HAKAN: ATATÜRK’E DÜPEDÜZ HAKARET VE BÜYÜK BİR SAYGISIZLIK

Ahmet Hakan, Doğu Bey! Bırak şu saçma sapan Atatürk Taliban kıyaslamasını" başlığıyla kaleme aldığı köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

" Atatürk’le Taliban’ı kıyaslamak... Her şeyden önce Atatürk’e düpedüz hakaret ve büyük bir saygısızlık. Saçmalamanın daniskası. Absürdlüğün zirve noktası. Böyle bir kıyaslama, Atatürk ve yol arkadaşlarının birikim ve deneyimini aşağılamaktan başka bir anlam taşımaz.

Taliban, fukara bir insan kaynağına yaslanıyor. Siyasi kurgusu da alabildiğine fukara... Afganistan’daki kaosa ve iç savaşa karşı, ilkel bir kurguyla verilmiş bir cevaptır Taliban. “İslam’ı sert uygularsak belaları def ederiz” diyen bir sosyolojiye yaslanıyor. İdeolojisi, hedefi, stratejisi bundan ibaret. İlkel bir kurtuluş reçetesiyle hareket ediyor.

Atatürk bir dehadır. Siyasi, askeri ve stratejik açıdan bir deha... Liderliğini Atatürk’ün yaptığı mücadelenin arkasında müthiş bir birikim vardır. Bugünün Taliban’ında... Atatürk ve yol arkadaşlarının yüz yıl önceki birikiminin ve deneyiminin binde biri bile yoktur.

Taliban’ın antiemperyalizmine gelince... Fıkıh yorumunda alabildiğine katılar ama aynı katılığı ABD’ye karşı sergilemiyorlar nedense... Gayet pragmatik ve rasyonel takılıyorlar ABD’ye karşı. El altından, el üstünden görüşmeler... Güvence vermeler... Tahliyelere müsaade etmeler... “Merak etmeyin, bizden size zarar gelmez” demeler... Kısacası Taliban bile “Ben antiemperyalistim” demiyor."

"AFGANİSTAN’A GİDİP TALİBAN’A ÇİÇEK VERMENİZİ TAVSİYE EDERİM"

Doğu Perinçek'in PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a çiçek verdiği fotoğrafı anımsatan Ahmet Hakan, " Yıllar önce Öcalan’a çiçek verirken çekilmiş fotoğraflarınız, her tartışmada önünüze çıkarılır. Siz de yıllardır bu fotoğraflara açıklama getirmek için çabalayıp durursunuz. Bundan sıkıldı herkes. Afganistan’a gidip Taliban’a çiçek vermenizi tavsiye ederim. Bir yenilik olur. Önümüzdeki yıllarda da bu fotoğraflara açıklık getirmek için çabalar durursunuz." ifadelerini kullandı.

DOĞU PERİNÇEK NE DEDİ?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal TV'de Adnan Türkkan ve Yakup Aslan'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtlamış, Afganistan'da yaşanan olaylara ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yapmıştı:

"ABD emperyalizmini Taliban yendi. Amerika Afganistan'dan kaçtı. Taliban, Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye'de yaptığı gibi Afganistan'ın Kurtuluş Savaşını başardı. Taliban 20 yıl boyunca halkı örgütledi ve Amerika'ya karşı savaştı. 20 yıl. Halka dayanmanın daha ileri bir ölçüsü var mı? Oy sandığından oy alınca bu halka dayanma oluyor. 1 tane gizli oy atıyorsun sandığa. Diğer tarafta canını ortaya koyuyor, savaşıyor Amerika'yla. Bundan daha ileri bir halka dayanma ölçüsü yok."