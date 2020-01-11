Atatürk’ün 98 yıl önce kaldığı konak ziyarete açıldı

Mustafa Kemal Atatürk'ün 98 yıl önce kaldığı tarihi Yeşil Efendi Konağı, Odunpazarı Belediyesi tarafından Yeşil Efendi Konağı "Atatürk ile Bir Gün" teması ile vatandaşların hizmetine sunuldu.

Mustafa Kemal Atatürk, Kurban Bayramı'nın 1. günü batı cephesi karargâhında görev yapan askerlerle bayramlaşmak için 27 Ağustos 1920'de Eskişehir'e gelir. Geceyi de Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Şubesi üyelerinden Yeşil Efendi Konağı'nda, Halil İbrahim Sipahioğlu'nun misafiri olarak geçirir. Yunan işgali sırasında Mustafa Kemal Atatürk'ü ağırlayan bu konak, Kurtuluş Savaşı yıllarına ve Eskişehir'in kadim anılarına tanıklık ediyor. Odunpazarı Belediyesi de bu tarihi mirası halkın ziyaret edebileceği bir mekan haline dönüştürdü. Ziyaretçilerine Mustafa Kemal'in konakta ağırlandığı günün ona eşlik edercesine yaşatılabilmesi, anıların tazelenmesi ve kalıcı hale gelmesi için kurgulanan galeri, artırılmış gerçeklik programıyla da desteklendi.

Teknoloji ve tarihin birleştiği Atatürk ile Bir Gün Galerisi'nde Kurtuluş Savaşı dönemine tanıklık etmiş askeri objeler de bulunuyor. Yeşil Efendi Konağı'nı görmek isteyen vatandaşlar, her gün saat 10:00 -18:00 arasında ziyaret edebilecekler.

Kaynak: İHA