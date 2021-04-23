Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!

Koronavirüs önlemleri nedeniyle toplu etkinliklere izin verilmediği bu 23 Nisan günü Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 101. yıl dönümü nedeniyle Mecliste tören düzenlendi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, siyasi partilerin grup başkanvekilleri ve diğer yetkililerin katıldığı törende anıta çelenk bırakıldıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Sabahın erken saatlerinde Türkiye’nin dört bir yanı kırmızı beyaz renklerle bayrama hazır hale getirildi. Bu yıl 23 Nisan Bayramı’nda koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Yasak 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başladı ve 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'a kadar sürecek.

CHP VE MHP LİDERLERİ MECLİS’TE

23 Nisan dolayısıyla TBMM Genel Kurulu da özel gündemle toplanacak. Açılış konuşmasını Şentop yapacak. Özel oturuma, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli da katılım gösterecek. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ise özel oturuma katılması öngörülmüyor.