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  3. Atatürk'ün en net sesi ve görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!

Atatürk'ün en net sesi ve görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle sosyal medya hesaplarından paylaşılan Atatürk’ün en net sesi ve görüntüleri vatandaşlar tarafından çokça beğeni ve yorum aldı. İşte Cumhuriyetin 97. yılında paylaşılan Mustafa Kemal'in görüntüsü ve sesi...

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29 Ekim 2020 Perşembe 09:26
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