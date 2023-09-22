Atatürk’ün fotoğrafına uygunsuz hareketler yapan şahıs tutuklandı

Sosyal medyada Atatürk'ün fotoğrafına müstehcen tavırlarda bulunan 17 yaşındaki lise öğrencisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Atatürk’ün fotoğrafına uygunsuz hareketler yapan şahıs tutuklandı

Sosyal medyada Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulunan 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulunan bir gencin videosu sosyal medyada büyük tepki çekti.

Videoda yer alan lise öğrencisi 17 yaşındaki şüpheli A.E.S., İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.

Tutuklandı

A.E.S., sevk edildiği adli makamlarca "halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama, Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan tutuklandı.

Atatürk’ün fotoğrafına uygunsuz hareketler yapan şahıs tutuklandı

KAYNAK: İHA

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