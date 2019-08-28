Atatürk’ün ismi yeniden yazılacak

Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı Anıt Tepe mevkiinde Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinin ve isminin yer aldığı mermerde sadece Atatürk'ün isminin yazılı olduğu alanın kimliği belirsiz kişilerce kırılması tepki çekti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yetkilileri, mermere yeniden Mustafa Kemal Atatürk'ün adının işleneceğini açıkladı.

Spil Dağı Milli Parkı'nı ziyaret edenler ve doğa yürüyüşü yapanlar Anıt Tepe mevkiinde yer alan mermerde sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün adının kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kazındığını fark etti. "Daha çok çalışacağız, daha büyük işler başaracağız" yazısının altında yer alan Mustafa Kemal Atatürk isminin kazınması vatandaşların tepkisini çekti. Atatürk isminin kim ya da kimler tarafından kazındığı bilinmezken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yetkilileri de olayla ilgili harekete geçti. Mermere Atatürk'ün ismi geçici olarak yapıştırma yapılarak tamamlanırken, mühendisler tarafından yeniden Atatürk isminin mermere kazınacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA