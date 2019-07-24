Atatürk’ün Karamürsel’e gelişinin 86. yıl dönümü

KOCAELİ (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine gelişinin 86. yıl dönümü törenle kutlandı.

Kutlamalar, ilçedeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Karamürsel Belediyesi Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, törende yaptığı konuşmada, 86 yıl önce Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü karşılamanın gururunu yaşayan Karamürsellilerin, bugün aynı mutluluk ve gururu yaşadığını söyledi.

Atatürk'ün, 24 Temmuz 1933'te Acar isimli motorla deniz yoluyla gelerek ilçeyi ziyaret ettiğini belirten Çetinkaya, "Atatürk, bu alanda yer alan iskeleden, kendisini coşku ve heyecanla karşılayan ilçe halkını selamlayarak, belediye binamızı şereflendirmişlerdir. Atatürk, Pirali namıyla bilinen kıraathanede kendisine sunulan kahveyi içerken, aynı zamanda da Karamürsel halkıyla sohbet etmiştir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Atatürk'ün deniz yoluyla ilçeye gelişi canlandırıldı.

Törene, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Cumhuriyet Savcısı İrfan Deniz Çapkın, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Sefa Metin, İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Belediye Meclisi üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.





Kaynak: AA