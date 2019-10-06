Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kars'a gelişinin 95. yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Valilik önündeki törene, Kars Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Başsavcı Soner Aygün, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, daire, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Törende, Atatürk anıtına çelenk konulmasının ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okumasıyla başladı. Tören daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam etti.

Programın açılışında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, "Bugün burada Serhat Şehrimiz Kars adına tarihi bir anı yeniden yaşatmak ve hatırlatmak için toplanmış bulunuyoruz. 95 yıl önce bugün binlerce Karslı, topraklarını şereflendiren Mustafa Kemal Atatürk'ü yine bu coşkuyla karşılanmışlardı. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadelenin meşakkatli günlerinden sonra ilk ziyaretini Kars'a yapmıştır. 6 Ekim 1924 tarihinde gerçekleşen bu büyük buluşmada Kars halkı, Başkomutanını büyük bir coşku ile karşılamış, Başkomutan da o destansı mücadelenin gerçek kahramanlarına şükranlarını sunmuştur" dedi.

Doğanay, Tarihi tren garından başlayarak yol boyunca Kars sokaklarında Gazi'nin adım attığı her yerde sevgi gösterilerine rastlanmıştır. Genciyle, yaşlısıyla bütün Kars halkı bu benzersiz anı yaşamak için sokaklara dökülmüştür. Şarkılarla türkülerle o an ölümsüzleştirilmiştir" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından aşıklar sahne aldı. Aşıklar seslendirdiği türkülerle katılımcıları coşturdu. Program Kafkas ekibinin "Hoş gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa" gösterisiyle son buldu. Atarürk'ün Kars'a gelişinin 95. Yıldönümü etkinliklerine Atatürk'e benzerliğiyle bilinen ve Sefa Güneş'in çekeceği, "Hoş Gelişler Ola, Mustafa Kemal Paşa" marşının klibinde oynayacak olan sinema ve tiyatro sanatçısı Göksel Kaya da katıldı.

Kaynak: İHA