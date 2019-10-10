Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nazilli'ye gelişinin ve Sümerbank Basma Fabrikasının açılışının 82. yıldönümü düzenlenen tören ve etkinlikler ile coşkuyla kutlandı.

Atatürk'ün Nazilli'ye gelişi coşkuyla kutlandı Kutlamalara İstasyon Meydanında Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. İstasyon Meydanındaki törene Nazilli Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Haktan Öztürk, Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, Muharip Gaziler Nazilli Şube Başkanı Hasan Karataş ve Gaziler, İyi Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Abak, MHP İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tınaz, Belediye Başkan Yardımcıları Kurum ve Kuruluşların Müdürleri, Amirleri, Siyasi Parti ilçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri, efeler, meslek odalarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Ataya çelenk sunumunun ardından Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile buradaki program sona erdi.

Törenin ikinci kısmı Sümer Kampusunda devam etti

Sürprizlerle dolu Sümer Kampusundaki kutlamaların başlangıcında, 82 yıl önce Sümerbank Basma Fabrikasının açılış töreninde çaldığı marşlarla halkı kat kat coşturan Tire Belediye Bandosu, aynı coşkuyla Kampus alanına geldi. 1937 yılında Sümerbank Fabrikasının açılışında marşlar çalan Tire Bandosu'nun gösterilerinin ardından günün anlam ve önemini ifade eden konuşmayı Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan Yaptı.

Atatürk'ün Sümerbank Basma Fabrikasının Milli Mücadele'de çoban ateşini yakmış, vatan topraklarını kanıyla sulamış Nazillililere armağanı olduğuna vurgu yapan Başkan Özcan; . "82 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk, Nazilli'mize, dünyada eşi benzeri olmayan, o günkü gelişmiş ülkelerin sanayisiyle yarışacak sosyal bir fabrikayı, Türkiye'nin ilk basma fabrikasını açmak için teşrif etmişti. 9 Ekim, sadece Atatürk'ün vatan toprağına yaptığı bir ziyaret değil, Genç Cumhuriyet açısından yeni dünya düzeninde var olmanın, ekonomik kalkınmanın, kamucu devlet anlayışının sembolü, Nazilli'nin çağdaş bir kente dönüşmesinin ilk günüdür. Sümerbank Cumhuriyet'in en önemli çağdaşlaşma projelerinden birisidir. Bugünün teknoloji yatırımları arasında nasıl ki fark yaratan cep telefonu markalarını, bilgisayar programlarını konuşuyorsak, o günün dünyasında tarımsal sanayide uygulanan bu sosyal model, bir devrimdir. Bu değişim Nazilli'de ve bölgede yaşayan herkesin hayatına sirayet etmiştir. Hem üretim modeli hem de kampüs yaşamı ile tezlere konu olan; Türkiye'ye büyük ekonomik ve sosyal katma değer sağlayan bu proje; kuruluş aşamasında dahi tarihi bir ders mahiyetindedir. O günün yatırım şartlarını düşündüğümüzde, koskoca fabrikanın tüm teçhizatı sadece ve sadece narenciye karşılığı alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Fabrikanın Nazilliye ve insanlığa sağladığı katkıları detayı ile Anlatan Özcan 9 Ekim 1937'nin Nazilli için, Türkiye Cumhuriyeti için kutlanma ve anmanın ötesinde yaşatılması gereken bir tarihtir olduğunu söyledi. Birlik olma vaktinin geldiğini, Çocuklarımıza tarihi bir günü değil, kalıcı bir eser bırakılması gerektiğini de hatırlatan Kürşat Engin Özcan, Nazilli Belediyesi olarak Sümerbank'ı Nazilli'ye yeniden kazandırmak için gereken ne varsa yapmaya hazır olduklarını ifade ederek; "Bugün kamucu bir ekonomik kalkınma modelini, fabrikayı doğrudan inşa etmek sadece bizim elimizde değil. Ancak yapabileceklerimiz var. Sümerbank'ın kampüs yaşamını, şehrimizin sosyo-ekonomik gelişimini buradan örmek bizim elimizde. Sümerbank'ı kuşaklara aktaracak bir yaşam merkezi haline dönüştürmek asli görevimiz olmalı. Kamunun ve sivil toplumun tüm paydaşlarıyla birlikte Sümerbank'ın tarihi dokusunu koruyarak eğitim, sağlık, Ar-Ge, sosyal, kültürel, sanatsal ve spor faaliyetlerinin bir arada yaşatıldığı ve yapıldığı sosyo-kültürel ekonomi kampusu haline getirebiliriz. Biz Nazilli Belediyesi olarak kamucu kalkınma modelinin yerel ölçeğini, kooperatifleşmeyi hayata geçiriyoruz. Bunu Sümerbank'ın içerisinde uygulayabiliriz. Tesislerin bir kısmını yeniden canlandırabiliriz. Bu alanlara kooperatif aracılığı ile yatırım yapabiliriz. Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasını, Atatürk Modeli'ni şehrin yeniden kalkınmasına katkı koyacak bir projenin, kooperatifleşmenin parçası haline getirebiliriz. Yeter ki isteyelim. İçten ve samimi bir şekilde sürece katkı koyalım. Umudum ve isteğim, önümüzdeki yıl yapılacak olan 9 Ekim kutlamalarına kadar Sümerbank'a ilişkin hep birlikte somut adımlar atmak olacaktır" dedi.

Başkan Özcan'ın ardından Sümer Kampüsü Koordinatörü Tuncay Ercan Sepetçioğlu, fabrikanın açılış etkinliklerinin yıllar sonra ilk kez bu denli geniş kapsamlı bir programla kutlandığını belirterek etkinliklerin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Sepetçioğlu konuşmasının sonunda 1937 yılında Sümerbank'ın açılışı için Nazilli'ye gelen Atatürk'ü gören 92 yaşındaki Habibe Elçin'i o anı anlatması için kürsüye davet etti.

Atayı gördüğü anı heyecan ile anlatırken katılımcılara duygulu anlar yaşatan Elçin; "O zamanlar çok küçüktüm. Buradan geçerken kalabalığı gördüm. Ne olduğunu sorduğumda Atatürk'ün geldiğini söylediler. Çok fazla zaman geçti ben de çocuktum. Yılları karıştırıyorum ama ilkokula gittiğim sırada da Atatürk'ün öldüğünü duyduk. Atatürk'ten Allah Razı olsun. Mekânı Cennet olsun" dedi.

Konuşmaların ardından fabrikanın kuruluşundan bu yana Tiyatro salonunda yer alan, ancak bakımsızlıktan dolayı deforme olmuş Atatürk Portresi yenilenmiş haliyle protokol üyelerince açılışı yapıldı. Yine balo salonunda Sümarbank temalı resim sergisi katılımcılar tarafından ilgiyle gezildi. Protokol üyeleri sergiyi gezdikten sonra Tire Bandosu eşliğinde Gıdı Gıdı Treni ile nostalji turu yaptı. Buradan Sanayinin Musikisi ve Başka Tren Gıdı Gıdı belgesel gösterimini izleyen katılımcılar, öğretim üyeleri Günver Güneş, Mükerrem Kürüm ve Büşre Bigat Akça'nın konuşmacılığını yaptığı konferansa katıldı.

Sümer Kampüsü'ndeki kutlamalara katılarak o günkü Coşkuyu yaşatan Tire Bandosu ile hatıra fotoğrafı çektiren protokol üyeleri daha sonra, Nazilli Kadınları Facebook Grubu üyelerinin kermesini gezdi.

Kaynak: İHA