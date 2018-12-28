Ata’yı anmak için koştular

Atatürk'ün Milli Mücadele döneminde Ankara'ya gelişinin 99. yıldönümü anısında düzenlenen Atatürk Kır Koşusu, Ödemiş'te büyük bir heyecanla gerçekleşti. Öğrenciler, arkadaşlarıyla olduğu hem uzun mesafelerle hem de soğuk havayla yarıştı.

Özel öğrenciler, küçükler, yıldızlar, gençler kategorilerinde 300'ü aşkın kız ve erkek öğrencinin katılımıyla Birgi-Ödemiş arasındaki farklı uzunluktaki parkurlarda düzenlenen yarışlar çekişmeli geçti. Yarışlar Hükümet Meydanı'nda son bulurken Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Kiremitçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü ve İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Cafer Cebeci öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Öğrenciler soğuk havaya rağmen finişe kadar bitmeyen heyecan dolu mücadelelere imza attı. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri yarışlar boyunca güvenlik önlemleri aldı. Ödemiş Anadolu Lisesi öğrencilerinin finişe Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle gelmesi alkış aldı.

Parkura giren köpek öğrencileri şaşırttı

Yarışlar esnasında kalabalığın içerisinde kalıp şaşkınlık yaşayan bir köpeğin sağa sola koşuşturması ise yarışçılara zor anlar yaşattı. Yarışların ardından ödül töreni düzenlendi. Kaymakam Kasım Fikret Dayıoğlu, daire müdürleriyle birlikte öğrencilere madalyalarını ve kupalarını takdim etti.

Özel öğrencilerin yarışında Arda Metin Kaleoğlu, Yaşar Odalı, Caner Sarı, Hakan Semercioğlu, Burhan Toygar, Serhat Tırpan, Sami Ekim, Alican Kocaman ve Serhat Gacar ter döküp madalya aldı.

Ödemiş Ortaokulu dört kategoride şampiyon

1200 metre mesafeli küçük kızlar yarışında Üç Eylül YBO'dan Gülnur Sayar birinci, Cumhuriyet Ortaokulu'ndan Gülistan Marangoz ikinci, Ödemiş Ortaokulu'ndan Elifnaz Güner de üçüncü olarak finişi gördü. Takım sıralamasında birincilik Ödemiş Ortaokulu'nun, ikincilik Üç Eylül YBO'nun ve üçüncülük Hatipoğlu Hasan Erdem Ortaokulu'nun oldu.

1500 metre mesafeli küçük erkekler yarışında Ödemiş Ortaokulu'ndan Ali Kocakaya kürsünün ilk sırasına çıktı. 50. Yıl Ortaokulu'ndan Hüseyin Alp Öztürk ikinci, Üç Eylül YBO'dan Ali Er de üçüncü olmayı başardı. Takım sıralamasında Ödemiş Ortaokulu birinciliği alırken Üç Eylül YBO ikinci, 50. Yıl Ortaokulu da üçüncü sırada yer aldı.

2000 metrede koşulan yıldız kızlar yarışında Ödemiş Ortaokulu'ndan Ceren Peker birinci, aynı okuldan Beyza Işıl ikinci, Cansu Yıldız da üçüncü oldu. Ferdi bazda kürsüyü kapatan Ödemiş Ortaokulu takım sıralamasında da rakip tanımadı. Ödemiş Ortaokulu birinci, Üç Eylül YBO ikinci ve Hatipoğlu Hasan Erdem Ortaokulu da üçüncülük kupasıyla okuluna döndü.

3000 metre mesafeli yıldız erkekler yarışında Ödemiş Ortaokulu öğrencisi Emre İkizpınar ilk sırada ipi göğüsledi. 50. Yıl Ortaokulu'ndan Alperen Sidal ikinci, Ödemiş Ortaokulu'ndan Mehmet Kalabas da üçüncü sırayı kaptı. Takım bazında Ödemiş Ortaokulu yıldız erkeklerde de birinciliği elde etti. 50. Yıl Ortaokulu ikinci, Üç Eylül YBO da üçüncü oldu.

HUAL'liler ilk sırada, takım bazında ÖAL

Genç kızlar yarışı 3000 metrede koşuldu. Hulusi Uçaçelik Anadolu Lisesi öğrencisi Sinem Peker yarışın galibi oldu. Ödemiş Anadolu Lisesi öğrencilerinden Şimal Sarıkaya ikinci, Neslihan Erdoğan da üçüncü oldu. Ödemiş Anadolu Lisesi genç kızlarda takım birincisi olurken Hulusi Uçaçelik Anadolu Lisesi'nin A ve B takımları ikincilik ve üçüncülük kupalarını elde etti.

Küçük Avulcuk Mahallesi yakınlarından başlayan 5000 metre genç erkekler yarışında Hulusi Uçaçelik Anadolu Lisesi'nden Fatih Ünlü birinciliği elde etti. Ödemiş Anadolu Lisesi'nden Kadir Malgır ikinci, Ali İrfan İç de üçüncü olarak kürsüye çıktı. Ödemiş Anadolu Lisesi bu kategoride de takımlar şampiyonu oldu. Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Lisesi ikinci, Hulusi Uçaçelik Anadolu Lisesi de üçüncü sırada yer aldı. Madalya ve kupalarını öğrenciler sevinçlerini arkadaşlarıyla paylaştı.

Kaynak: İHA