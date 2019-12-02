ATB ‘Aydın İnciri’, ‘Aydın Kestanesi’ ve ‘Aydın Memecik Zeytinyağı’nı tanıttı

Aydın Ticaret Borsası (ATB), 12. Ege İlleri Tanıtım Günleri'nde "Aydın İnciri", "Aydın Kestanesi" ve "Aydın Memecik Zeytinyağı"nı Türkiye'ye tanıttı.

Bu yıl 12.si düzenlenen Ege İlleri Tanıtım Günleri 28 Kasım 01 Aralık tarihleri arasında Ankara Altınpark Anfa Fuar merkezinde gerçekleştirildi. Aydın Ticaret Borsası standında ziyaretçilere "Aydın Kestanesi", "Aydın İnciri" tanıtımı ve "Aydın Memecik Zeytinyağı"nın tadımı yaptırdı. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Aydın Ticaret Borsası standına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aydın Milletvekilleri Rıza Posacı, Metin Yavuz, Hüseyin Yıldız ve Süleyman Bülbül ziyarette bulundular.

Ankaralılar Aydın Ürünlerine Yoğun İlgi Gösterdi

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, yaptığı açıklamada; "12. Ege İlleri Tanıtım Günlerinde Aydın Kestanesi, Aydın İnciri ve Aydın Memecik Zeytinyağı tanıtımımızı dört gün boyunca gelen ziyaretçilere tanıtarak, tadım yaptırdık. Uluslararası Zeytin Konseyinden (International Olive Council / IOC) akredite olan, Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli Uzmanı İdris Kurt tarafından, tüketicilere birebir "doğru zeytinyağının nasıl olması gerektiği" tadım yaptırılarak anlatıldı. Tanıtım faaliyetleri ile, tüketiciler kaliteli zeytinyağını nasıl ayırt edebilecekleri, kaliteli zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler hakkında bilgilendirildiler. İlimiz ürünlerinin tanıtılmasına vesile olan Aydınlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma derneğine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Kaynak: İHA