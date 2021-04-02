Siirt Pervari Nüfusu 2020 - 2021 |  Pervari İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Baş Müfettiş Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Baş Mimar Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?56 saat sürecek kısıtlama için geri sayım başladı! İşte yasakta açık olacak yerler ve kısıtlamanın tüm detayları...Ustabaşı, Postabaşı, Formen, Atölye Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanlarıBankacılık ve Finans Uzmanı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Siirt Baykan Nüfusu 2020 - 2021 |  Baykan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Bal İşleme ve Paketleme İşçisi Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Satış Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Satış Görevlisi Maaşları, İş İlanlarıSon dakika| Beşiktaş'tan Merkez Hakem Kurulu'na Halil Umut Meler tepkisi
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. ÇALIŞMA HAYATI
  3. Atçılık İşletmeciliği Meslek Elemanı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Atçılık İşletmeciliği Meslek Elemanı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Atçılık İşletmeciliği Meslek Elemanı meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Atçılık İşletmeciliği Meslek Elemanı meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Atçılık İşletmeciliği Meslek Elemanı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 6121.01
 
Meslek Adı : Atçılık İşletmeciliği Meslek Elemanı

Meslek Ana Grubu : Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları
 
Meslek Alt Ana Grubu : Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları
 
Meslek Grubu : Hayvan Yetiştiricileri
 
Meslek Birim Grubu : Çiftlik Ve Süt Hayvanları Yetiştiricileri
 
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Meslek Tanımı : At yetiştirme çiftliklerinin, haraların, aşım istasyonlarının, idman pistlerinin ve hipodromun çeşitli bölümlerinin işletilmesinde görev alan yardımcı meslek elemanıdır.
 
Görev ve İşlem Basamakları : Atçılık İşletmeciliği Meslek Elemanı,  İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a)    Hipodromlarda, pistlerde ve özel at haralarında çalışan personelin; ücret, izin, hastalık, çalışma takvimi ve ortamının düzeni ve elemanların niteliklerinin, sayılarının belirlenmesi gibi faaliyetleri yürütmek,b)    Yarış pistlerinin bakım ve onarımlarının yaptırılması ve teknik donanımlarının sağlanmasına yardımcı olmak,
c)    Tesislere ilişkin gerekli malzemenin satın alınması, tesisin gelir giderlerinin muhasebeleştirilmesi ve ödeme kalemlerinin yapılmasını sağlamak,
d)    Türkiye Jokey Kulübü ile her türlü idari ve teknik yazışmaların yapılmasını sağlamak, 
e)    Hipodromlarda koşulara katılacak ve katılmayacak atların belirlenerek duyurulması, ikramiye ve yetiştiricilik primlerinin hesaplanması, orta ve uzun vadeli koşuların taksitlendirilmesi, koşulara kayıtların yapılması,  katılma esaslarına göre gerekli uygulamaların gerçekleştirilmesi işlemlerini yürütmek,
f)    Koşulara ilişkin itiraz ve şikâyetlerin ilgili yerlere ulaştırılması ve çözümlenmesi konularıyla ilgilenmek,
g)    Yarış programlarının düzenlenmesi ve haraların yönetimi konularında çalışmak, 
h)    Pansiyonların bakım, onarım ihtiyaçlarının tespiti ve giderilmesi hususunda gerekli işlemleri gerçekleştirmek,
i)    Yetiştirilen atların verimlerinin artırılması için yapılacak ıslah çalışmalarını, soy kütüğü kayıtlarının tutulması ile ırklarının ıslahını, damızlıkların sağlıklı ve temiz koşullarda yetiştirilmesini sağlamak amacıyla teknik ekibin yönlendirmesini yapmak,
 j)    Yarış atı ithalat ve ihracatıyla ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi gibi görevleri gerçekleştirmek,          
                vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Atçılık İşletmeciliği Meslek Elemanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Usta Öğretici (Mermercilik Ve Süsleme Taşçılığı) mesleği için “2359.58” kod olarak kullanılır iken Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri mesleği için “3115.71” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Atçılık İşletmeciliği Meslek Elemanı Meslek Kodu “6121.01” olarak belirlenmiştir.

 

 
Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT