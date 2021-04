Atçılık İşletmeciliği Meslek Elemanı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 6121.01



Meslek Adı : Atçılık İşletmeciliği Meslek Elemanı

Meslek Ana Grubu : Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları



Meslek Alt Ana Grubu : Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları



Meslek Grubu : Hayvan Yetiştiricileri



Meslek Birim Grubu : Çiftlik Ve Süt Hayvanları Yetiştiricileri



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Meslek Tanımı : At yetiştirme çiftliklerinin, haraların, aşım istasyonlarının, idman pistlerinin ve hipodromun çeşitli bölümlerinin işletilmesinde görev alan yardımcı meslek elemanıdır.



Görev ve İşlem Basamakları : Atçılık İşletmeciliği Meslek Elemanı, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hipodromlarda, pistlerde ve özel at haralarında çalışan personelin; ücret, izin, hastalık, çalışma takvimi ve ortamının düzeni ve elemanların niteliklerinin, sayılarının belirlenmesi gibi faaliyetleri yürütmek,b) Yarış pistlerinin bakım ve onarımlarının yaptırılması ve teknik donanımlarının sağlanmasına yardımcı olmak,

c) Tesislere ilişkin gerekli malzemenin satın alınması, tesisin gelir giderlerinin muhasebeleştirilmesi ve ödeme kalemlerinin yapılmasını sağlamak,

d) Türkiye Jokey Kulübü ile her türlü idari ve teknik yazışmaların yapılmasını sağlamak,

e) Hipodromlarda koşulara katılacak ve katılmayacak atların belirlenerek duyurulması, ikramiye ve yetiştiricilik primlerinin hesaplanması, orta ve uzun vadeli koşuların taksitlendirilmesi, koşulara kayıtların yapılması, katılma esaslarına göre gerekli uygulamaların gerçekleştirilmesi işlemlerini yürütmek,

f) Koşulara ilişkin itiraz ve şikâyetlerin ilgili yerlere ulaştırılması ve çözümlenmesi konularıyla ilgilenmek,

g) Yarış programlarının düzenlenmesi ve haraların yönetimi konularında çalışmak,

h) Pansiyonların bakım, onarım ihtiyaçlarının tespiti ve giderilmesi hususunda gerekli işlemleri gerçekleştirmek,

i) Yetiştirilen atların verimlerinin artırılması için yapılacak ıslah çalışmalarını, soy kütüğü kayıtlarının tutulması ile ırklarının ıslahını, damızlıkların sağlıklı ve temiz koşullarda yetiştirilmesini sağlamak amacıyla teknik ekibin yönlendirmesini yapmak,

j) Yarış atı ithalat ve ihracatıyla ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi gibi görevleri gerçekleştirmek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

