Atdhe Nuhiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atdhe Nuhiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Atdhe Nuhiu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Atdhe Nuhiu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Atdhe Nuhiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atdhe Nuhiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Atdhe Nuhiu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Atdhe Nuhiu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Atdhe Nuhiu 29 Temmuz 1989 tarihinde Prishtina şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Kosova,Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Atdhe Nuhiu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Atdhe Nuhiu, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SCR Altach futbol takımında oynamaktadır. SCR Altach takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Atdhe Nuhiu'nin SCR Altach ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Atdhe Nuhiu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/nuhiu.atdhe/

Atdhe Nuhiuboyu ve yaşı kaç

Atdhe Nuhiu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Atdhe Nuhiu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Atdhe Nuhiu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Atdhe Nuhiu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında FC Wels

1 Temmuz 2008 yılında Austria Kärnten

31 Ağu 2009 yılında SV Ried

30 Haziran 2010 yılında Austria Kärnten

1 Temmuz 2010 yılında SV Ried

2 Temmuz 2010 yılında Rapid Wien

3 Temmuz 2012 yılında Eskişehirspor

30 Haziran 2013 yılında Rapid Wien

25 Temmuz 2013 yılında Sheff Wed

11 Eylül 2020 yılında APOEL Nikosia

1 Temmuz 2021 yılında SCR Altach

Atdhe Nuhiu kimdir

Atdhe Nuhiu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Atdhe Nuhiu şuan SCR Altach takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sportunion Ried im Traunkreis (11/1995-8/1999), FC Wels (9/1999-2005)

Atdhe Nuhiu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kosova takımında 21 numaralı formasıyla 24 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 3 gol atmıştır.

Avusturya U21 takımında 9 numaralı formasıyla 11 Şubat 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 7 gol atmıştır.

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Atdhe Nuhiu nereli

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