Aterina ne demek, TDK'ya göre Aterina kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aterina ne demek? Aterina TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aterina kelimesi. Peki aterina ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aterina nedir, aterina kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ATERİNA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aterina kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Aterina kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre aterina kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gümüş balığı

