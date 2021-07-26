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  3. Ateş bacayı sardı! Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in romantik kaçamağı! Mega yatlarında aşk tazelediler

Ateş bacayı sardı! Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in romantik kaçamağı! Mega yatlarında aşk tazelediler

Tam 17 yıl sonra bir araya gelen Jennifer Lopez ve Ben Affleck 130 milyon dolarlık mega yatlarında aşk tazelediler. Ben Affleck, Jennifer Lopez'in kalçasına güneş kremi sürerken görüntülendi.

Ateş bacayı sardı! Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in romantik kaçamağı! Mega yatlarında aşk tazelediler

17 yılı ayrı geçiren çift  farklı ilişkilerden sonra yeniden barışma kararı aldı. Jennifer Lopez'in 52'inci doğum günü şerefine Fransa'nın St Tropez kentine giden Lopez ve Affleck ya da tıpkı yıllar önce kendilerine veriler isimle Bennifer çifti, romantik anlar yaşarken objektiflere yansıdı.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 52. yaş günü için Saint Tropez'e yaptıkları romantik kaçamak sırasında oldukça romantik kareler sergiledi. İkili, tatildeyken birlikte güneşlendiler.

Ateş bacayı sardı! Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in romantik kaçamağı! Mega yatlarında aşk tazelediler

48 yaşındaki Affleck, Lopez'in kalçasına güneş kremi sürerken görüntülendi.  Bu kare, hayranlarına Jennifer Lopez'in 2002 yılındaki hit müzik videosu Jenny From the Block'taki o ünlü sahneyi hatırlattı.

Ateş bacayı sardı! Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in romantik kaçamağı! Mega yatlarında aşk tazelediler

Öte yandan geçtiğimiz günlerde 52. yaşına basan Lopez'in doğum gününde diz çöken Affleck, sevgilisine evlilik teklifinde bulunurken ünlü şarkıcının da 'evet' yanıtını verdiği öğrenildi.

Ateş bacayı sardı! Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in romantik kaçamağı! Mega yatlarında aşk tazelediler

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