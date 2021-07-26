Ateş bacayı sardı! Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in romantik kaçamağı! Mega yatlarında aşk tazelediler

17 yılı ayrı geçiren çift farklı ilişkilerden sonra yeniden barışma kararı aldı. Jennifer Lopez'in 52'inci doğum günü şerefine Fransa'nın St Tropez kentine giden Lopez ve Affleck ya da tıpkı yıllar önce kendilerine veriler isimle Bennifer çifti, romantik anlar yaşarken objektiflere yansıdı.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 52. yaş günü için Saint Tropez'e yaptıkları romantik kaçamak sırasında oldukça romantik kareler sergiledi. İkili, tatildeyken birlikte güneşlendiler.

48 yaşındaki Affleck, Lopez'in kalçasına güneş kremi sürerken görüntülendi. Bu kare, hayranlarına Jennifer Lopez'in 2002 yılındaki hit müzik videosu Jenny From the Block'taki o ünlü sahneyi hatırlattı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde 52. yaşına basan Lopez'in doğum gününde diz çöken Affleck, sevgilisine evlilik teklifinde bulunurken ünlü şarkıcının da 'evet' yanıtını verdiği öğrenildi.