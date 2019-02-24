Ateş; "Evleri sular altında kalan vatandaşlar sorumlulara sandıkta cevap verecektir"

Bodrum AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş, şiddetli yağış sonrası evleri göle dönen vatandaşları ziyaret etti.

Cumhur İttifakının AK Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş bugün ilk olarak Ortakent Mahallesinde bulunan bir alışveriş merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi. Yağışlı bir Pazar gününde Alışveriş merkezinde vakit geçiren ailelerle hoş sohbetler eden Dr. Ateş, artık Bodrum'a cerrahi müdahalenin şart olduğunu söyledi. Alışveriş merkezinde vatandaşların taleplerini de dinleyen Ak Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş buradan Turgutreis Mahallesini ziyaret etti.

Cumhur İttifakı adayı Dr. Ateş, Turgutreis ziyaretinde, yağan yağmur nedeniyle su basan ev ve iş yeri sahipleriyle buluştu. Evlerini su basan vatandaşlar "yeter artık her sene aynı manzara aynı çile" diyerek Başkan adayı Ateş'in Bodrum Belediye Başkanı olmasını istediler. Dr. Ateş ise yürütecekleri Belediyecilik hizmetiyle bu sorunların üstesinden gelecek bir yapıya sahip olduklarını belirterek, "Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı hizmet belediyeciliği anlayışını Bodrum ile buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 20 evin su bastığı Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesindeki mahalle sakinlerini de ziyaret eden Başkan adayı Ateş'e vatandaşlar sorunlarını anlattı. Mahalle sakinleri her yağmurda aynı çileye maruz kaldıklarını ve altyapı namına hiçbir hizmet almadıklarını ifade eden ev sahipleri sandık başında gereken cevabı vereceklerini söylediler.

Vatandaşlarla bire bir ilgilenen ve onlara zor günlerinde destek olan Cumhur İttifakının Ak Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş hazırladıkları altyapı projeleri ile 31 Mart sonrasında kısa sürede sel ve su baskınlarının önüne geleceklerini ifade etti. Dr. Ateş, "Sizlerin bu zor günlerinizde yanınızda olmayan, yıllardır altyapı sorunlarına çözüm aramayan belediye zihniyetinden artık kurtulmak gerekir. Allah'ın izniyle ben ve arkadaşlarım görev başına geldiğimiz zaman rezillikler artık son bulacak" dedi.

Evleri sular altında kalan vatandaşların yaşadıklarına canlı canlı şahit olan Dr. Ateş daha sonra dereye dönen caddeler üzerindeki esnafı ziyaret etti. Vatandaşın adeta kucak açtığı Dr. Tahir Ateş Bodrum'un artık bir doktora emanet edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İHA