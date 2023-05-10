Ateş Kuşları’nda Lilya İrem Salman’ın Partner Şansı Çok Konuşuluyor

Türkiye’nin en çok sevilen ve beğenilen kanalları arasında yerini alan ATV akşamlarında cuma akşamı izleyicileriyle buluşturulmaya devam edilen Ateş Kuşları dizisinde Zıpkın ve Hüma karakteri son zamanlarda popüler çiftler arasına girmeyi başardı.

Ateş Kuşları izleyicileri, Hüma ve Zıpkın çiftinin hâl ve hareketlerini o kadar çok sevdi ki sosyal medya hesapları üzerinden olumlu yorumlar yağdırmaya başladılar. Lilya İrem Salman ile birlikte, Erdem Şanlı ikilisi Ateş Kuşları dizisinde, Hüma ve Zıpkın karakterini başarılı bir şekilde canlandırıyorlar.

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Hüma ve Zıpkın Sosyal Medyada da Popüler Hâle geldi

ATV ekranlarında cuma akşamları izleyicileri ile buluşturulan Ateş Kuşları dizisi, konusu itibarıyla dram içeriklerine sahip diziler arasında bulunuyor. Dizinin içerisinde bulunan Hüma ve Zıpkın karakteri ise izleyicilerin dikkatinden kaçmıyor. Güçlü bir dram hikayesini işleyen Ateş Kuşları dizisindeki bu başarılı çiftin sayesinde birçok izleyici ekrana kilitleniyor.

Ünlü oyuncu Lilya İrem Salman, dizi çekimleri sırasında Erdem Şanlı ile rolünü çok güzel bir şekilde yönetiyor. Genç ve başarılı oyuncu ise partnerinin kendisi için çok büyük bir şans olduğuna inanıyor. Diziyi izledikten sonra izleyicilerden gelen olumlu yorumların da kendini çok mutlu ettiğini ve kariyerinin başında bulunduğu ve bu fırsatı da çok iyi bir şekilde değerlendirdiğini dile getiriyor.

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Yorumları Okudukça Mutlu Oluyorlar

Ünlü ve genç oyuncu Lilya İrem Salman, oyundaki partneri Erdem Şanlı için çok olumlu yorumlarda bulundu. Erdem ile aralarının çok iyi olduğunu, onu çok sevdiğini ve çok güzel bir arkadaşlık yürüttüklerini aktardı. Dizi çekimleri için bir araya geldiklerini ve izleyenlerden de dizinin çekimlerinden sonra çok iyi yorumlar aldığını ifade etti.