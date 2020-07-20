Ateşe karşı en yüksek direnci yünlü kumaşlar sağlıyor

Tekstil laboratuvarında yapılan bir bilimsel araştırmayla kumaşların ateşe direnç değeri ölçüldü. Araştırmaya göre yün açısından zengin kumaşlar ateşe karşı yüksek cilt korumasını sağlarken, yüzde yüz sentetik kumaşların cildi eritme ve cilde zarar verme eğilimi nedeniyle en kötü performansı gösterdi.

AgResearch tarafından üstlenilen bu bilimsel çalışma ile askeri ve ilk müdahale personelinin giysilerinin sağladığı cilt koruma derecesi test edildi. Çalışmada, yüzde 100 sentetik kumaşların (polipropilen ve polyester kumaşlar) en kötü performansı verdiği görülürken, yün ve ateşe dayanıklılık işlemi görmüş viskon karışımlarının en iyi performansı verdiği sonucuna varıldı.

Sonuçları değerlendiren The Woolmark Company'nin program yöneticisi Angus Ireland, yünün ateşe karşı yüksek korunma sağlamasının yanı sıra konfor için de önemli olduğunun altını çizerken "Bu yeni test yöntemi, sentetik kumaşların tedarikçi açısından en uygun maliyetli olmasına rağmen, kullanıcıya çok az koruma sağlayacağını göstermiştir" dedi.

Angus Ireland, "Yünlü giysilere artan pazar talebinde yumuşaklık hissi, nem yönetimi ve nefes alabilirliğin yanı sıra ateşe karşı dayanıklılık da önemli bir rol oynuyor. Bu araştırma ile süper ince Merino yünün faydası bir kez daha ortaya çıkıyor. Pamuk ve sentetik elyafların aksine, uzun süre ateşe maruz kalsa bile, yünün yanmaya karşı doğal bir dirence sahip olduğu bilinmektedir. Bunun nedeni yüksek tutuşma sıcaklığına, yüksek sınırlayıcı oksijen indeksine ve kendi kendine sönme eğilimine sahip olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA