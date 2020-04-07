Ateşi yüksek olan yaşlı babasını hastaneye götürmemeleri için kaçırmaya kalktı
Koronavirüs kontrolleri ülke genelinde devam ediyor. Adıyaman'da bir uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde Ahmet Kaya (70) ateşi yüksek çıkınca hastaneye götürülmek istendi. Ancak bu duruma karşı çıkan oğlu babasını kaçırmaya çalıştı. Kısa bir kovalamaca sonunda yaşlı adan hastaneye oğlu gözaltına alındı
Koronavirüs konrollerinde bir kaçma girişimi vakası yaşandı. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uygulama noktasında durdurulan otomobilde yolculuk yapan Ahmet Kaya (70) ateşi yüksek çıkınca, koronavirüs şüphesi ile hastaneye götürülmek istendi. Kimliği öğrenilemeyen otomobil sürücüsü oğlu, Ahmet K. ile birlikte güvenlik güçlerinden kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca ile durdurulan otomobildeki Ahmet K. çağırılan ambulansla hastaneye götürüldü.
ATEŞİ YÜKSEK ÇIKTI
Olay, akşam saatlerinde Adıyaman- Kahta karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 JN 4435 plakalı otomobili uygulama noktasında durduran güvenlik güçleri sürücünün ve yanında yolculuk eden Ahmet K.'nın ateşini kontrol etti. Ekipler ateşi yüksek çıkan Ahmet K.'yi koronavirüs şüphesi nedeni ile hastaneye götürerek karantinaya almak istedi.
YAŞLI ADAM HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Bu sırada Ahmet K.'nın oğlu otomobili çalıştırarak yaşlı adam ile beraber kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca ile durdurulan otomobildeki yaşlı adam olay yerine çağrılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sürücü ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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